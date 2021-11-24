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桃園4歲女童疑長期營養不良死亡 頭部被發現瘀青、擦傷

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名4歲女童今天深夜死亡，疑長期營養不良且身上有多處傷勢，檢警已介入調查。記者楊湛華／攝影
桃園市一名4歲女童今天深夜死亡，疑長期營養不良且身上有多處傷勢，檢警已介入調查。記者楊湛華／攝影

桃園市一名4歲女童昨天晚上被媽媽察覺呼吸困難，但並未立即送醫，直到今天午夜0時才因身體冰冷、觸碰無反應送醫，卻宣告不治；女童被發現身上有多處傷勢，且疑似長期營養不良，檢警相驗後初步排除有受虐，確切死因待解剖釐清。

據了解，女童昨天晚上躺在房間床上，被22歲的媽媽發現呼吸困難、頻率較慢，但女童母親以為休息一下即可，並未撥打119報案。

女童母親今天凌晨0點時上完廁所後，才發現睡在一旁的女兒沒有任何反應，先是打電話給30歲丈夫，經他指示後以手觸碰女兒，發現已全身冰冷，隨即抱著她徒步前往醫院急救，但女童仍於凌晨3點多時遭宣告不治。

據悉，女童生前疑長期營養不良，頭部有瘀青、眼角有擦挫傷，母親稱女童有先天心臟疾病，檢方今天下午已完成相驗，確切死因則待解剖釐清。

檢警調查，該家庭沒有通報紀錄，左鄰右舍也未聽聞過吵鬧，初步排除有虐待情事，但家中經濟條件不佳，疑似是因此疏於照顧。

女童還有一個妹妹，市府社會局正在研判是否須由適合親屬代為照顧。

桃園

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