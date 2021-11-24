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10男女開車欲拜廟求財 違停與警推擠遭開罰送辦

中央社 / 北24日電

10名男女相約3部車到中和烘爐地土地公廟（圖）拜拜求財，卻因在路上不服警方違停取締時，與警爆發推擠。圖／聯合報系資料照
10名男女相約3部車到中和烘爐地土地公廟（圖）拜拜求財，卻因在路上不服警方違停取締時，與警爆發推擠。圖／聯合報系資料照

10名男女相約3部車到中和烘爐地土地公廟拜拜求財，卻因在泰山不服警方違停取締時，9男與警爆推擠遭支援警力壓制，除依妨害公務罪嫌送辦，其中2男1女還吃上無照駕駛等罰單。

警方表示，年齡在16歲到20歲間的10名男女，相約分乘3部自小客車出遊，原本打算至中和烘爐地拜拜求財，他們於昨晚間11時許在泰山區仁義路某超商前集結，卻因違規併排停車，遭員警取締。

由於不服警方取締，3部車中除1名女駕駛未下車，其餘9名男子都紛紛下車與員警理論，甚至叫囂及包圍推擠員警，支援警力於1分鐘內火速到場將眾人壓制。

警方表示，訊後，9名男子被依妨害公務罪嫌移送法辦，另2男1女的駕駛也吃上併排違停、無照駕駛等告發單，車輛也遭移置保管。

違停 超商

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