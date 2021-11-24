快訊

遭毆男大生明出院！超跑3惡少都有動手 宋母：3人都告

汪小菲與大S離婚首發聲 鬆口二字洩未來動向

「透過宗教可上總統大位」 男闖副總統寓所被憲兵攔下

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導

李姓男子今天上午9時許，到副總統賴清德新北市萬里老家寓所外徘徊，駐守的憲兵懷疑李民有滋驚擾之可能，立即通報警方派員到場將李男帶返所查證身分，手上戴著佛珠的他說，想向賴副總統表示，其可透過宗教儀式將其扶上總統大位。

金山警分局萬里分駐所所長呂勝民說，李男（80歲）於萬里區玉田路的街友中途之家居住，經警方帶返萬里分駐所了解，他精神狀況正常，無任何暴力攻擊傾向或激進言論。但因其對賴副總統抱有高度的期許，想向賴副總統表示，其可透過宗教儀式將其扶上總統大位。

金山警分局長林詮峰表示，李男因無具體危害或犯罪嫌疑，已勸導其勿再有滋擾之行為，並記錄身分後讓其離去，分局將持續強化副總統寓所周邊巡邏密度，並與駐守憲兵崗哨保持熱線聯繫，以維護寓所周邊安全。

李男年歲已大，今天頭戴一頂紅色紅帽、腳穿著深色雨鞋，右手戴有3串佛珠，全程並沒有激進言論及動作。

「透過宗教可上總統大位」，男闖副總統寓所被憲兵攔下。記者游明煌／翻攝
「透過宗教可上總統大位」，男闖副總統寓所被憲兵攔下。記者游明煌／翻攝

萬里 憲兵

延伸閱讀

影／搭客運坐過站想下車被拒 乘客毆傷司機被逮

毒品包裝印「王老吉」！2毒男找2傳播妹同嗨 金山警逮4人

影／北海岸派出所很給力 為萬金石馬拉松選手熱情加油

北海岸防飆、酒駕及暴力案件 連3天擴大臨檢開21張罰單

相關新聞

「透過宗教可上總統大位」 男闖副總統寓所被憲兵攔下

李姓男子今天上午9時許，到副總統賴清德新北市萬里老家寓所外徘徊，駐守的憲兵懷疑李民有滋驚擾之可能，立即通報警方派員到場將...

「老同學早安！」熱情加LINE好友邀投資 匯款痛失千萬

詐騙集團在通訊軟體亂槍打鳥加好友，自稱「老同學」邀約投資虛擬貨幣、外匯、黃金、博弈等，假造APP、網站等投資平台顯示獲利...

百斤水鹿突衝到路上遭路殺 轎車閃避不及慘遭殃

高雄市一名郭姓男子今天凌晨駕車行駛在台28線田寮往旗山方向準備回家，行經23.5公里處，突然一隻體型龐大的公水鹿從左前邊...

母女台日準時開視訊 這次斷訊超過5天女急報案出事了

台中市張姓女子嫁給日本人當媳婦，高齡八旬母親則住在北屯區的大樓內，張女因擔心母親獨居孤單，定期會與母親視訊，但張母在數天...

埔里男唱完歌遭十餘人擄走 遭球棒痛毆、魚鉤插背

南投縣埔里鎮29歲黃姓男子，上月14日與女友到KTV唱歌，離開時遭10餘人分乘轎車、機車尾隨攔下持球棒、安全帽痛毆致顱內...

搶救！澎湖知名景點有人輕生 王必勝：為澎湖醫院同仁

澎湖知名景點觀音亭彩虹橋上，今天被民眾發現有人輕生，警消在上午11點多接獲報案後，隨即派員搶救，輕生者為一名32歲女性護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。