「透過宗教可上總統大位」 男闖副總統寓所被憲兵攔下
李姓男子今天上午9時許，到副總統賴清德新北市萬里老家寓所外徘徊，駐守的憲兵懷疑李民有滋驚擾之可能，立即通報警方派員到場將李男帶返所查證身分，手上戴著佛珠的他說，想向賴副總統表示，其可透過宗教儀式將其扶上總統大位。
金山警分局萬里分駐所所長呂勝民說，李男（80歲）於萬里區玉田路的街友中途之家居住，經警方帶返萬里分駐所了解，他精神狀況正常，無任何暴力攻擊傾向或激進言論。但因其對賴副總統抱有高度的期許，想向賴副總統表示，其可透過宗教儀式將其扶上總統大位。
金山警分局長林詮峰表示，李男因無具體危害或犯罪嫌疑，已勸導其勿再有滋擾之行為，並記錄身分後讓其離去，分局將持續強化副總統寓所周邊巡邏密度，並與駐守憲兵崗哨保持熱線聯繫，以維護寓所周邊安全。
李男年歲已大，今天頭戴一頂紅色紅帽、腳穿著深色雨鞋，右手戴有3串佛珠，全程並沒有激進言論及動作。
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