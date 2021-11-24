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金警聯合金融機構攔阻詐騙 今年度成功攔截420萬

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門近期詐騙案件頻傳，金門警方統計今年1到10月間，縣警局結合金融機構攔阻詐騙案計有11件，攔阻金額高達420萬餘元，為感謝金融機構攔阻詐騙有功人員，金門縣警局今日利用縣府召開11月份治安會報時，由縣政府參議翁正義公開表揚金融機構攔阻詐欺案件有功行員。

金門縣警局表示，詐騙手法推層出新，威脅民眾財產為有效防制並攔阻詐騙，防止民眾財產損失，特成立「金勤區」，由專責警力負責聯繫、宣導金融機構行員辨識可疑提匯款，攔阻詐騙匯款。

經統計今年1到10月間，縣警局結合金融機構攔阻詐騙案計有11件，攔阻金額高達420萬餘元，優於去年的6件，攔阻金額172萬餘元；顯見縣警局執行金融機構聯繫專責化，確有其成效。

縣府今天公開表揚上月金融機構攔阻詐欺案件有功行員，並頒發獎狀及禮券，計有台灣銀行金門分行及土地銀行金城分行等2單位行員受獎，其中台灣銀行金門分行行員攔阻2件，攔阻金額為29萬餘元；土地銀行金城分行行員攔阻1件，攔阻金額為16萬元。

翁正義在會中，除了感謝協助攔阻行員外，也針對縣警局同仁不僅平常對防詐騙相關宣導十分熟稔、用心，在金融機構防詐部分亦成立「金勤區」，即指定專責宣導員警負責金融機構宣導聯繫事宜已有相當成效，並期勉大家以做功德善念，共同防制轄區居民免遭詐騙所害。

縣府今天表揚金融機構攔阻詐欺案件有功行員。圖／縣府提供
縣府今天表揚金融機構攔阻詐欺案件有功行員。圖／縣府提供
縣府今天利用治安會報時，由縣政府參議翁正義（左一）公開表揚金融機構攔阻詐欺案件有功行員。圖／縣府提供
縣府今天利用治安會報時，由縣政府參議翁正義（左一）公開表揚金融機構攔阻詐欺案件有功行員。圖／縣府提供

詐騙 金門 詐欺

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