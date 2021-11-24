桃園男駕大貨車未保持間距 追撞前車釀連環車禍

桃園市龜山區今天中午發生連環車禍，男子駕駛大貨車疑未保持行車距離，將前方等待左轉的休旅車撞至對向車道，再度撞上對向來車，造成女駕駛多處擦挫傷，所幸無大礙；3名駕駛經酒測值均為零，肇事責任有待警方調查釐清。

龜山警分局指出，林姓男子（30歲）今天下午駕駛大貨車，走東萬壽路由迴龍往桃園方向行駛，12時29分行經東萬壽路624號前時，疑未注意維持行車間距，撞上前方正準備左轉、由張姓男子（52歲）駕駛的黑色休旅車。

張男車輛遭追撞，失控進入對向北上車道，這時對向內車道蘇姓女子（45歲）駕駛紅色轎車閃避不及，又撞上張男車輛；蘇女因多處擦挫傷，經救護車送往林口長庚醫院急救後，並無大礙。