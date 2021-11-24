投資騙很大一日三起 板警感謝銀行金牌守門員攔阻成功

新北市板橋區國泰世華銀行行員日前一天內攔阻3起詐騙案，與警力協力為民眾守住荷包，還意外逮到一名詐騙集團車手，板橋警分局長劉炯炫獲悉後立即前往金融機構拜訪，表揚攔阻有功人員，感謝銀行金牌守門員熱心機警，順利在第一時間成功攔阻民眾遭騙匯款。

板橋區國泰世華銀行本月22日連續發現3起詐騙案件，當天上午9時許，蔡姓男子神色異常欲提領67萬元，經辦行員察覺有異報警，板橋後埔派出所員警謝憓詒、曾冠雄獲報前往銀行了解，警方詢問蔡姓男子提款用途，男子說詞矛盾、言詞閃爍，經警方反覆詢問後露出破綻，終突破心房，他坦言其將帳戶提供詐騙集團使用，警方並循線至投宿旅館內查緝同夥陳男到案，查扣15張金融卡及14本金融存摺。警詢後將蔡男及陳男二人，依詐欺罪及違反洗錢防制法移送新北地檢署偵辦，並擴大清查有無其他被害人。

當天下午2時許，沈姓民眾經網友分享投資管道，並由該客服介紹投資，遂至銀行欲匯款85萬元進行投資，同時另有王姓民眾，也經網友介紹，以每月10至20％高獲利吸引王男，到銀行欲匯款28萬元進行投資，經辦行員發現異狀立即通報警方，轄區後埔派出所員警申舜丞、李宥騏立即前往銀行了解，經員警說明此為詐騙集團常使用的假投資技倆，沈男及王男才驚覺恐有遭詐風險，立即取消匯款念頭。

警方指出，今年10月19日，陳姓男子因網友以假投資方式詐騙，稱利用虛擬貨幣投資網站，可代為操作投資並有高額獲利，陳男信以為真，前往玉山銀行臨櫃欲匯款22萬元，經辦行員落實關懷詢問查覺異狀，轄區後埔派出所員警蔡元翔、謝意辰獲報前往銀行了解，經員警說明此為詐騙集團常使用的假投資技倆，陳民才驚覺疑似遭詐騙取消匯款。