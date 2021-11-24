桃園失竊轎車遭棄雲林鄉 警漏夜拖回失主激動落淚

桃園市大園區張姓婦人愛車4天前在菓林住家附近失竊，警方據報調閱行車軌跡查出該車在雲林縣褒忠鄉一帶，隨即南下追查、聯繫當地派出所協助，在褒忠鄉鄉下找到失車，張婦事後在市政信箱公開向警方致謝，大園警方今天下午表示，三菓派出所長沈鳳堯查出失車行蹤，立即率員南下雲林追查一天，總算順利找到該失竊車輛漏夜拖回物歸原主。

警方表示，張婦本月20日上午發現她的愛車在住家旁失竊報案，警方利用車牌調閱行車軌跡，查出該失竊車輛短暫停留楊梅後南下，經車主查詢ETC紀錄，調閱監視器發現該失竊車輛停在雲林縣褒忠鄉方向，沈鳳堯當即率員南下雲林追查、聯繫褒忠分駐所協尋，至隔天凌晨在該鄉的一處村莊找到棄置的該失竊車。