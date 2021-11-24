「老同學早安！」熱情加LINE好友邀投資 匯款痛失千萬

詐騙集團在通訊軟體亂槍打鳥加好友，自稱「老同學」邀約投資虛擬貨幣、外匯、黃金、博弈等，假造APP、網站等投資平台顯示獲利取信，收錢卻不出金，動輒騙走上千萬元。

警方調查，桃園市從事業務工作張姓女子在LINE被加好友，對方以「老同學早安」搭訕邀約投資，指示下載交易APP、加入LINE「M..T..4」客服；她被客服推薦買火幣，臨櫃匯款4筆，欲領出獲利時對方卻稱要再匯款，損失1690萬元。

高雄市余姓家庭主婦則在微信被加好友，對方也自稱老同學，介紹投資黃金，可代為操盤；她依指示在投資網站申請「黃金期貨帳戶」，匯款11筆有去無回，被騙1750萬元。