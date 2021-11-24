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「老同學早安！」熱情加LINE好友邀投資 匯款痛失千萬
詐騙集團在通訊軟體亂槍打鳥加好友，自稱「老同學」邀約投資虛擬貨幣、外匯、黃金、博弈等，假造APP、網站等投資平台顯示獲利取信，收錢卻不出金，動輒騙走上千萬元。
警方調查，桃園市從事業務工作張姓女子在LINE被加好友，對方以「老同學早安」搭訕邀約投資，指示下載交易APP、加入LINE「M..T..4」客服；她被客服推薦買火幣，臨櫃匯款4筆，欲領出獲利時對方卻稱要再匯款，損失1690萬元。
高雄市余姓家庭主婦則在微信被加好友，對方也自稱老同學，介紹投資黃金，可代為操盤；她依指示在投資網站申請「黃金期貨帳戶」，匯款11筆有去無回，被騙1750萬元。
刑事局說，假投資標榜保本保息、輕鬆致富，邀請加入投資群組，還提供假網站取信，點擊網站部分按鈕沒反應，建議民眾下載趨勢科技防詐達人電腦版及手機版，辨識可疑網站，並上金管會（https://www.fsc.gov.tw/ch/index.jsp）、金管會證券期貨局（https://www.sfb.gov.tw/ch/index.jsp）、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 （https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx）查詢。
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