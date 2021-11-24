母女台日準時開視訊 這次斷訊超過5天女急報案出事了

台中市張姓女子嫁給日本人當媳婦，高齡八旬母親則住在北屯區的大樓內，張女因擔心母親獨居孤單，定期會與母親視訊，但張母在數天前一反常態，沒有在視訊鏡頭前現身，起初以為母親只是忘了，但隔3天要聯繫時，又聯絡不上，擔心母親出事，趕緊跨海致電警方到場開鎖，才知張母因跌倒無力起身，已躺了5天，幸好即時就醫，才沒出大事。

台中市第五警分局東山所在22日接獲張姓女子（44歲）從日本打國際電話，張女稱高齡81歲的母親獨居在北屯區的大樓內，她會定期透過視訊電話，掌握母親在台生活情形，大約每二至三天就會聯絡一次，但5天前母親沒有依約出現在鏡頭前，她以為母親一時漏接，但事隔3天要再聯絡時，又聯絡不上，讓她很著急。

張姓女子說，她先詢問大樓保全，保全也回應已有2至3天沒有看到母親，所以她才會急著打國際電話到派岀所，希望警方協助到大樓察看。

東山所警員劉欣威、陳佳祺前往張母住居的大樓，保全、秘書已在門外等候，警方指示保全與張女開網路視訊，警方在門外只聽見電視聲響，呼叫張母都沒有回應，警員隨即張女請求通知請鎖匠開鎖，張女當下同意，由社區請來鎖匠，警方同時請救護人員前來協助。

經鎖匠開門後，只見張母衣著單薄，倒臥在客廳地面上，氣息微弱，並虛弱向救護人員透露，不小心跌倒後，無力起身，一躺就是好幾天，也沒有辦法向外界求助，期間無法進食、飲水。

警方得知後，趕緊給張母飲水、安撫情緒，同時請救護人員協助查看李母情況，之後因為擔架無法進入電梯，警方與救護人員協力將張母放進軟性擔架布抬送到一樓，再送上救護車前往慈濟醫院檢查，張女得知母親跌倒，已多日未進食，著急得不得了，但也感謝警、消及時協助，沒釀成更嚴重的狀況。