快訊

遭毆男大生明出院！超跑3惡少都有動手 宋母：3人都告

汪小菲與大S離婚首發聲 鬆口二字洩未來動向

聽新聞
test
0:00 / 0:00

母女台日準時開視訊 這次斷訊超過5天女急報案出事了

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓女子嫁給日本人當媳婦，高齡八旬母親則住在北屯區的大樓內，張女因擔心母親獨居孤單，定期會與母親視訊，但張母在數天前一反常態，沒有在視訊鏡頭前現身，起初以為母親只是忘了，但隔3天要聯繫時，又聯絡不上，擔心母親出事，趕緊跨海致電警方到場開鎖，才知張母因跌倒無力起身，已躺了5天，幸好即時就醫，才沒出大事。

台中市第五警分局東山所在22日接獲張姓女子（44歲）從日本打國際電話，張女稱高齡81歲的母親獨居在北屯區的大樓內，她會定期透過視訊電話，掌握母親在台生活情形，大約每二至三天就會聯絡一次，但5天前母親沒有依約出現在鏡頭前，她以為母親一時漏接，但事隔3天要再聯絡時，又聯絡不上，讓她很著急。

張姓女子說，她先詢問大樓保全，保全也回應已有2至3天沒有看到母親，所以她才會急著打國際電話到派岀所，希望警方協助到大樓察看。

東山所警員劉欣威、陳佳祺前往張母住居的大樓，保全、秘書已在門外等候，警方指示保全與張女開網路視訊，警方在門外只聽見電視聲響，呼叫張母都沒有回應，警員隨即張女請求通知請鎖匠開鎖，張女當下同意，由社區請來鎖匠，警方同時請救護人員前來協助。

經鎖匠開門後，只見張母衣著單薄，倒臥在客廳地面上，氣息微弱，並虛弱向救護人員透露，不小心跌倒後，無力起身，一躺就是好幾天，也沒有辦法向外界求助，期間無法進食、飲水。

警方得知後，趕緊給張母飲水、安撫情緒，同時請救護人員協助查看李母情況，之後因為擔架無法進入電梯，警方與救護人員協力將張母放進軟性擔架布抬送到一樓，再送上救護車前往慈濟醫院檢查，張女得知母親跌倒，已多日未進食，著急得不得了，但也感謝警、消及時協助，沒釀成更嚴重的狀況。

第五警分局呼籲，應多注意家中獨居長輩，除定時省親外，建議可再加裝監視器以利觀察長輩動向，幸好此次張女能及時察覺不對勁，馬上向外界求助，才沒鬧出人命。

台中市張姓女子遠嫁日本，張母獨居在北屯區，母女定期視訊，但22日警方獲報，張母已斷訊5天，經開鎖進門才知張母跌倒無力起身，已躺了5天。圖／第五警分局提供
台中市張姓女子遠嫁日本，張母獨居在北屯區，母女定期視訊，但22日警方獲報，張母已斷訊5天，經開鎖進門才知張母跌倒無力起身，已躺了5天。圖／第五警分局提供
台中市張姓女子遠嫁日本，張母獨居在北屯區，母女定期視訊，但22日警方獲報，張母已斷訊5天，經開鎖進門才知張母跌倒無力起身，已躺了5天。圖／第五警分局提供
台中市張姓女子遠嫁日本，張母獨居在北屯區，母女定期視訊，但22日警方獲報，張母已斷訊5天，經開鎖進門才知張母跌倒無力起身，已躺了5天。圖／第五警分局提供
台中市張姓女子遠嫁日本，張母獨居在北屯區，母女定期視訊，但22日警方獲報，張母已斷訊5天，經開鎖進門才知張母跌倒無力起身，已躺了5天。圖／第五警分局提供
台中市張姓女子遠嫁日本，張母獨居在北屯區，母女定期視訊，但22日警方獲報，張母已斷訊5天，經開鎖進門才知張母跌倒無力起身，已躺了5天。圖／第五警分局提供

保全 獨居 日本

延伸閱讀

鄰居報案家暴 女拿假證件給警反被查出是通緝犯

桃園爆學生傳不雅照遭勒索10萬 師要學生請自行處理？

摩天大樓玩倒立？紐約「肯定塔」將成西半球第二高大樓

新北市府突訪家中幫慶生 85歲獨居奶奶感動落淚

相關新聞

「透過宗教可上總統大位」 男闖副總統寓所被憲兵攔下

李姓男子今天上午9時許，到副總統賴清德新北市萬里老家寓所外徘徊，駐守的憲兵懷疑李民有滋驚擾之可能，立即通報警方派員到場將...

「老同學早安！」熱情加LINE好友邀投資 匯款痛失千萬

詐騙集團在通訊軟體亂槍打鳥加好友，自稱「老同學」邀約投資虛擬貨幣、外匯、黃金、博弈等，假造APP、網站等投資平台顯示獲利...

百斤水鹿突衝到路上遭路殺 轎車閃避不及慘遭殃

高雄市一名郭姓男子今天凌晨駕車行駛在台28線田寮往旗山方向準備回家，行經23.5公里處，突然一隻體型龐大的公水鹿從左前邊...

母女台日準時開視訊 這次斷訊超過5天女急報案出事了

台中市張姓女子嫁給日本人當媳婦，高齡八旬母親則住在北屯區的大樓內，張女因擔心母親獨居孤單，定期會與母親視訊，但張母在數天...

埔里男唱完歌遭十餘人擄走 遭球棒痛毆、魚鉤插背

南投縣埔里鎮29歲黃姓男子，上月14日與女友到KTV唱歌，離開時遭10餘人分乘轎車、機車尾隨攔下持球棒、安全帽痛毆致顱內...

搶救！澎湖知名景點有人輕生 王必勝：為澎湖醫院同仁

澎湖知名景點觀音亭彩虹橋上，今天被民眾發現有人輕生，警消在上午11點多接獲報案後，隨即派員搶救，輕生者為一名32歲女性護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。