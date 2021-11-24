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埔里男唱完歌遭十餘人擄走 遭球棒痛毆、魚鉤插背

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣埔里鎮29歲黃姓男子，上月14日與女友到KTV唱歌，離開時遭10餘人分乘轎車、機車尾隨攔下持球棒、安全帽痛毆致顱內出血、手腳多處骨折，最後被丟包埔里基督教醫院外，埔里分局獲報後，本月初循線查獲3名嫌犯，依殺人未遂等罪嫌函送法辦，其餘涉案人等由檢警持續過濾清查偵辦中。

埔里分局指出，黃男上月14日凌晨與女友到KTV唱歌後，開車準備到朋友家聊天，但在鐵山里三勰路遭10餘人分乘多部轎車、機車尾隨攔下，眾人將黃男拖下車，持球棒、安全帽毒打一頓，再強押上車，載往水頭里的一處釣魚池繼續施暴凌虐，黃男背部甚至被插進尖銳的魚鈎，手段十分兇殘。

黃男父親透露，當天凌晨3時許，黃男被載到埔里基督教醫院外的圍牆旁丟包，因顱內出血、雙手雙腳多處骨折，一度命危，住進加護病房，前後住院12天才出院，頭部傷勢仍須持續注意觀察，家屬則向警方報案，希望能夠依共同殺人未遂等罪嫌，繼續緝兇嚴查暴力。

埔里分局獲報後，立即調閱相關監視器畫面及當事人指證，本月4日先順利約談宋姓、張姓男子及15歲陳姓少年到案；據了解，雙方因先前就有口角嫌隙，當晚在KTV前發現黃男行蹤而夥同其他人等尾隨攔車連續施暴。

埔里警方表示，訊後將3人依殺人未遂、妨害自由等罪嫌函送法辦，其餘涉案人等檢警仍將持續過濾調查後約談到案，南投地檢署檢察官已指示案件追查偵辦中。

黃姓男子上月14日遭人強押痛毆凌虐後丟包埔基醫院外，有顱內出血、四肢多處骨折，生命一度垂危。圖／讀者提供
黃姓男子上月14日遭人強押痛毆凌虐後丟包埔基醫院外，有顱內出血、四肢多處骨折，生命一度垂危。圖／讀者提供
黃姓男子上月14日遭人強押痛毆凌虐後丟包埔基醫院外，有顱內出血、四肢多處骨折，生命一度垂危。圖／讀者提供
黃姓男子上月14日遭人強押痛毆凌虐後丟包埔基醫院外，有顱內出血、四肢多處骨折，生命一度垂危。圖／讀者提供
黃姓男子上月14日遭人強押痛毆凌虐後，丟包埔基醫院外，顱內出血、四肢多處骨折，生命一度垂危。圖／讀者提供
黃姓男子上月14日遭人強押痛毆凌虐後，丟包埔基醫院外，顱內出血、四肢多處骨折，生命一度垂危。圖／讀者提供
黃姓男子上月14日遭人強押痛毆凌虐後丟包埔基醫院外，有顱內出血、四肢多處骨折，生命一度垂危。圖／讀者提供
黃姓男子上月14日遭人強押痛毆凌虐後丟包埔基醫院外，有顱內出血、四肢多處骨折，生命一度垂危。圖／讀者提供

埔里 KTV 骨折

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