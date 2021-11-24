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高雄工安意外 工人從6樓墜地全身多處骨折送醫

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區今天上午發生工安意外，趙姓男子與同事幫客戶裝置鐵窗及遮雨棚，不料踩在鐵窗時，鐵窗脫落，趙姓男子不慎由6樓墜地，全身多處骨折。同事趕緊求救，將他送往高雄長庚醫院急救中。確實工安肇事原因由市府勞檢處調查。

據了解，今天上午11點多，趙姓男子（57歲）和同事在鳳山區瑞興路，幫客戶安裝遮雨棚，趙疑未繫上安全索，獨自踩上窗外的鐵窗架，準備換裝遮雨棚，突然鐵窗支撐不了他的體重，橋下座鐵架脫落，趙姓男子也跟著由6樓墜地。

警、消據報趕抵事故現場，發現趙躺在路上，手腳等處骨折，動彈不得，仍有意識喊痛。救護人員立即將他送高雄長庚醫院急救，警方也通報勞檢處調查確實肇事原因。

高雄市勞工局表示，墜落者是趙姓雇主，墜落當下在現場仍有意識，已送高雄長庚醫院救治，檢查員已赴現場釐清相關細節。

高雄市鳳山區工人裝鐵窗遮雨棚，不慎由6樓墜地，救護人員正搶救。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區工人裝鐵窗遮雨棚，不慎由6樓墜地，救護人員正搶救。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區工人裝鐵窗遮雨棚，不慎由6樓墜地。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區工人裝鐵窗遮雨棚，不慎由6樓墜地。記者林保光／翻攝

長庚 工安

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