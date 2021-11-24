變態！活剁貓尾影片引撻伐 網友轉傳影片先法辦

網路上有網友轉傳「活剁貓尾」的4分鐘血腥影片，郭男將影片貼到臉書社團後向鹿港警方報案，但警方指出，散布虐貓影片已違反動保法，初步排除郭男就是虐貓者，並報請地檢署全力追查虐貓者。

郭男昨日深夜將影片上傳至臉書「貓咪也瘋狂俱樂部」，內容為一名身穿黃色外套的男子抓著一隻貓，並持生魚片刀往尾巴切剁，期間小貓不斷掙扎哀鳴，過程約4分鐘，網友直呼「太變態」，鹿港分局受理該案後，立即成立專案小組調查。

鹿港警分局長郭志豪指出，報案人否認自己為影片中的男子，是女網友私訊給他的影片，他想追查虐貓者，所以擅自在網路上轉貼影片，希望網友肉搜，初步調查片中場景確實不是他家中環境，警方將持續向上追查影片來源。

警方指出，郭男報案人及轉傳的女網友散布、播送虐貓影像行為，已觸犯動物保護法第27條之1，將處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金，郭男已完成筆錄，也會傳喚提供影音的女網友到案說明。