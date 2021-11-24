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影／囂張！無照違停不服取締當街襲警 9名屁孩統統法辦

聯合報 / 記者林昭彰曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區昨晚3輛轎車違停，員警趨前準備開單告發，車上年輕人竟衝下車團團包圍員警叫囂，甚至動手推擠，支援警網迅速趕抵強勢壓制逮捕，清查發現全部無照駕駛，最後開罰、扣車、9人統統移送法辦。

林口警分局泰山分駐所所長楊世彬指出，2名員警昨天深夜11時許駕駛巡邏車，至泰山區仁義路便利商店巡簽，發現3輛轎車違停，2輛停在紅線、1輛直接於店門口併排停在馬路中央轉角處，嚴重影響通行。

警方於是趨前請停在店門前的車輛駕駛出示證件準備開罰，車上3人卻衝下車理論，另2輛車內共有6人見狀也圍上來叫囂、動手推擠員警，幸好線上警網接獲通報馬上趕抵，將9人全部壓制逮捕。

這群年輕人共9男1女，年紀最小16歲、最大20歲有2名，其餘6人18歲、1人17歲。他們聲稱向朋友借了3輛車，原本打算到中和烘爐地夜遊、拜拜求財，選擇在此集結再出發，結果遇到警察取締違停，9個男生全部衝下車鬧事。

結果10人全被帶回調查，發現3名駕駛包括18歲的張姓和葉姓男子、未下車參與滋事的20歲崔姓女子都沒駕照。最後9名男生全部依妨害公務罪嫌移送法辦，另開出3張違停、3張無照駕駛交通罰單，3輛車全部移置保管，須等有駕照的成年人到場才可取回。

警方呼籲用路人遵守交通規則，若不服警方取締理由，可逕向主管機關提出申訴，切勿衝動魯莽施暴，落得拜拜求財不成，反而收罰單破財又被移送法辦，得不償失。

轎車直接於店門口違規併排停在馬路中央轉角處，嚴重影響通行。車上年輕人聚眾滋事，支援警力速迅趕抵。記者林昭彰／翻攝
轎車直接於店門口違規併排停在馬路中央轉角處，嚴重影響通行。車上年輕人聚眾滋事，支援警力速迅趕抵。記者林昭彰／翻攝
警方準備告發違規停車，車上年輕人衝下車團團包圍員警叫囂、甚至動手推擠。記者林昭彰／翻攝
警方準備告發違規停車，車上年輕人衝下車團團包圍員警叫囂、甚至動手推擠。記者林昭彰／翻攝
一群年輕人無照駕駛、違停不服取締當街襲警，統統依妨害公務移送法辦。記者林昭彰／翻攝
一群年輕人無照駕駛、違停不服取締當街襲警，統統依妨害公務移送法辦。記者林昭彰／翻攝

違停 駕照 妨害公務

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