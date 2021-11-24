影／兒當警面求「逮捕」九旬母 背後原因盡露母子情

台中市九旬林姓老婦在22日下午被人通報迷途，起初老婦自稱住在「國泰街」，熱心市民載老婦前往，發現林婦不住該處、鄰居也不認識，警方獲報後，利用人臉系統，查出老婦住址，順利聯絡到林婦的兒子，林婦兒子擔心母親又亂跑，還故意當著警察面，跟母告誡「下次叫警察抓起來，看會不會怕」，警方見母子團聚後，也提醒要多注意林婦狀況。

台中市第二警分局育才所在22日下午3時許，接獲林姓市民通報，市民在北區太平區太順路發現高齡90歲的林姓老婦，因老婦告知住在北區國泰街，熱心的市民騎機車載林婦前往，未料到了以後，林婦又改口「這不是我家」，詢問鄰居，也不認識林婦，市民只好打電話報警。

育才所警員吳慶陽、錢明緯獲報前往，發現林婦疑有失智症，不記得自己姓名，只說住在「國泰街」，不過警方按住戶門鈴，卻發現住戶與鄰居都不認識林婦，警方再用警用電腦的人臉辨識，發現林婦的住址在進化路，才以巡邏車載林婦返家。

林婦兒子已跑到派出所通報協尋，才知母親已被送回家，林婦兒子到場時，急著跟母親說「跑去阿姨家、阿嬸家找不到妳、又跑到國泰街去找」，因擔心母親再亂跑，故意在警面前，想要「嚇嚇」母親，「再亂跑警察會把妳抓走」，還跟警員說「趕快拍照拍起來，逮捕畫面」，一番演出，也讓警員莞爾。