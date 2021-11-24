快訊

居家檢疫者完整接種疫苗 外出奔喪、探視放寬為每次4小時

遊覽車駕駛心臟病發！2新兵國道上搶方向盤 救一車同袍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／兒當警面求「逮捕」九旬母 背後原因盡露母子情

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市九旬林姓老婦在22日下午被人通報迷途，起初老婦自稱住在「國泰街」，熱心市民載老婦前往，發現林婦不住該處、鄰居也不認識，警方獲報後，利用人臉系統，查出老婦住址，順利聯絡到林婦的兒子，林婦兒子擔心母親又亂跑，還故意當著警察面，跟母告誡「下次叫警察抓起來，看會不會怕」，警方見母子團聚後，也提醒要多注意林婦狀況。

台中市第二警分局育才所在22日下午3時許，接獲林姓市民通報，市民在北區太平區太順路發現高齡90歲的林姓老婦，因老婦告知住在北區國泰街，熱心的市民騎機車載林婦前往，未料到了以後，林婦又改口「這不是我家」，詢問鄰居，也不認識林婦，市民只好打電話報警。

育才所警員吳慶陽、錢明緯獲報前往，發現林婦疑有失智症，不記得自己姓名，只說住在「國泰街」，不過警方按住戶門鈴，卻發現住戶與鄰居都不認識林婦，警方再用警用電腦的人臉辨識，發現林婦的住址在進化路，才以巡邏車載林婦返家。

林婦兒子已跑到派出所通報協尋，才知母親已被送回家，林婦兒子到場時，急著跟母親說「跑去阿姨家、阿嬸家找不到妳、又跑到國泰街去找」，因擔心母親再亂跑，故意在警面前，想要「嚇嚇」母親，「再亂跑警察會把妳抓走」，還跟警員說「趕快拍照拍起來，逮捕畫面」，一番演出，也讓警員莞爾。

第二警分局長陳家銘呼籲，如家中有疑似失智的家屬常有走失之虞，家屬可備妥資料向政府單位申請防走失的愛心手鍊；也請民眾發現迷途或需要幫助的人，主動關心並伸出援手幫忙，並通知警方協助，避免發生意外憾事。

台中市九旬林姓老婦前天下午迷途被人通報，警方找到林婦兒子，順利讓母子團聚。圖／第二警分局提供
台中市九旬林姓老婦前天下午迷途被人通報，警方找到林婦兒子，順利讓母子團聚。圖／第二警分局提供

警察 失智症 台中市 人臉辨識

延伸閱讀

影／誰家的玄鳳鸚鵡飛走了？警用這招找到急哭的小主人

喑啞翁離家迷途2公里 台中暖助返家 他回比「OK」致謝

靚女警宣導搭「尚氣」哏 反光手環妝成十環神器引注目

外送員送餐送到低血糖昏躺路邊 醒後急找警協尋生財包

相關新聞

變態！活剁貓尾影片引撻伐 網友轉傳影片先法辦

網路上有網友轉傳「活剁貓尾」的4分鐘血腥影片，郭男將影片貼到臉書社團後向鹿港警方報案，但警方指出，散布虐貓影片已違反動保...

遊覽車駕駛心臟病發！2新兵國道上搶方向盤 救一車同袍

國道1號湖口路段日前發生一起國軍陸軍206旅的新兵驚險在高速公路上搶遊覽車方向盤的情況，事發當下遊覽車駕駛突發心臟病，竟...

搶救！澎湖知名景點有人輕生 王必勝：為澎湖醫院同仁

澎湖知名景點觀音亭彩虹橋上，今天被民眾發現有人輕生，警消在上午11點多接獲報案後，隨即派員搶救，輕生者為一名32歲女性護...

高雄工安意外 工人從6樓墜地全身多處骨折送醫

高雄市鳳山區今天上午發生工安意外，趙姓男子與同事幫客戶裝置鐵窗及遮雨棚，不料踩在鐵窗時，鐵窗脫落，趙姓男子不慎由6樓墜地...

影／囂張！無照違停不服取締當街襲警 9名屁孩統統法辦

新北市泰山區昨晚3輛轎車違停，員警趨前準備開單告發，車上年輕人竟衝下車團團包圍員警叫囂，甚至動手推擠，支援警網迅速趕抵強...

影／兒當警面求「逮捕」九旬母 背後原因盡露母子情

台中市九旬林姓老婦在22日下午被人通報迷途，起初老婦自稱住在「國泰街」，熱心市民載老婦前往，發現林婦不住該處、鄰居也不認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。