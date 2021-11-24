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澎湖觀音亭彩虹橋驚見有人輕生 消防局出動搶救

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導

澎湖知名景點觀音亭彩虹橋上驚見有人輕生，當事人為32歲女性護理師，任職於馬公某醫院。警消在今早11點多接獲民眾報案，消防局表示，經搶救，目前該民眾自發性血液循環回復(ROSC)，目前暫時恢復心跳，但仍未脫離險境。

消防局表示，輕生民眾是年輕女性，警消在當事人身上找到證件，其為32歲護理師，在馬公一間醫院任職，輕生原因仍須調查、釐清。

消防隊員到場後立即架設救助繩索，以垂降方式搶救，並用救援三角袋固定、確保其不致落海，在中午12點左右救起傷者，當時傷者已OHCA、無生命徵象，經CPR、建立呼吸道及頸圈保護等急救處置，後送部立澎湖醫院急救。

據了解，今天有澎湖的國小戶外教學，有家長反映，擔心學生已看到這樣的驚悚狀況。有民眾將影片上傳至爆料公社，影片清晰可見一人垂吊在橋下，引起熱議。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

澎湖 爆料公社

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