消防員巧思！定位燈結合水帶護套 火場救災安全靠它照

彰化市喬友大樓大火造成1名消防人員不幸殉職的悲劇，針對消防人員入室救災，面對濃煙密布視線不良的環境存在著許多空間迷失的風險，進而發生消防人員受困火場的案件。台南市政府消防局第二大隊下營消防分隊在整備隊上救災器材及水帶時突發奇想，將救災用定位燈與水帶破裂止漏用魔鬼氈保護套作結合，讓原本只作為固定點放置的定位燈有了更多的機動性。

台南市消防局第二大隊下營消防分隊，將救災用定位燈與水帶破裂止漏用魔鬼氈保護套作結合，提高原本只作為固定點放置的定位燈更多機動性，讓消防員進火場救災更安全。記者吳淑玲／翻攝

下營消防隊分隊長張明義表示，消防人員入室為確保安全均會攜帶水線入室或搭配搜索繩。定位燈原為本局購買配置，其用途為置放在空間轉折處、火場入口或樓層轉折處，利用其紅色閃爍的光源指引消防人員的撤退點，在濃煙環境下其可見閃光距離約8公尺。

以往定位燈配發後消防同仁反應因消防衣褲口袋空間問題攜帶不便，且原設計為置於地上或利用其磁力吸附於金屬物固定，可能因救災人員行動致使易位或現場無可吸附的物體，無法有效發揮其定位之功能。

定位燈結合水帶魔鬼氈保護套之後，可在消防人員因外力（如：墜落、絆倒）不慎離開水線迷失方向時，可供其迅速找回水帶且便於沿水線撤出火場，另別上勾環後變得更利攜帶，空出來的口袋也可放置其他工具，魔鬼氈也可綁在樓梯扶手，勾環也可設計勾在門把上，避免定位燈因放置地上而被外力移動的風險。

第二大隊大隊長丁春能表示，好的救災工具除了在功能上要符合需求，必須讓同仁願意且便利使用的前提下才能夠派上用場，定位燈若能妥善使用納為入室基本裝備，對於減少消防人員空間迷失進而演變受困的情況，也有預防效果。

消防局長李明峯表示，目前消防局無論規畫上或已配發的裝備器材，均以消防同仁救災安全以及便於救災勤務上的操作為考量，在配發這些裝備器材後，外勤同仁也需不斷的操作精進，才能在災害現場上妥善安全使用以維護市民的生命財產安全。