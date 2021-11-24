遊覽車駕駛心臟病發！2新兵國道上搶方向盤 救一車同袍

國道1號湖口路段日前發生一起國軍陸軍206旅的新兵驚險在高速公路上搶遊覽車方向盤的情況，事發當下遊覽車駕駛突發心臟病，竟然當場在車輛還高速行駛中昏迷，許姓及洪姓2新兵見狀立刻上前幫忙，搶過方向盤接管才穩住車輛而沒釀翻車或追撞意外，驚險瞬間救了整車弟兄。

事發當時，56歲的林姓男駕駛正載著43名新兵的收假專車，正要返回苗栗頭份的斗煥坪營區，沒想到在途經湖口交流道前，林男就心臟病發，車體不斷偏移車道並且搖晃，讓坐在前排的新兵察覺有異，正要詢問狀況時，駕駛當場昏了過去。

許姓新兵見情況不對，頭一個從座位上跳了起來，搶過方向盤緊抓，還馬上叫另名洪姓弟兄幫忙，洪兵隨即上前將已經陷入昏迷的林姓駕駛從座位上移開，許兵則在過程絲毫不敢放開方向盤，而是讓車輛緩慢減速，最後打示警燈停下。

據了解，2名新兵11月4日才剛剛入伍，仍在入伍訓階段，預計12月8日完成入伍訓並分發部隊，雖然才20出頭歲大學剛畢業，也沒有駕駛過遊覽車的經驗，不過當下迅速的反應，才沒有釀成更嚴重的意外，更救了全車的弟兄同袍。

國道公路警察對於2名國軍弟兄，能於發生危難時發揮人飢己飢、人溺己溺的急難救助精神，特別前往斗煥坪營區進行表揚，感謝他們第一時間的挺身而出，除了救護全車乘客生命外，更避免了追撞交通事故發生。