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房市崩潰現前兆、台灣會失落30年？學者揭往事曝關鍵

獨／粗暴拉公務員吼「要不要看！」 警：已涉妨害公務

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導

公務員就不是人嗎？新北市樹林區一名陳情民眾，因認為今年6月完工啟用的彭厝親子公園溜滑梯過長，恐造成孩童遊戲發生危險，要求新工處等同仁到場會勘，不料公務員抵達現場，陳情人竟情緒激動粗暴拉扯公務員，並不斷跳針狂吼「要不要看」，行為令公務員心生恐懼通報警方處理。新北市警方表示，該行為已涉嫌妨害公務及強制罪，可處三年以下有期徒刑。

本月18日新北市新建工程處與市府其他相關局處，因接獲民眾陳情表示溜滑梯設施易發生危險，前往位在樹林的彭厝親子公園現場會勘，不料陳情人認為公務員問話都不回心生不滿「你是不會回話嗎？」並開始動手拉扯公務員怒嗆「派出所在旁邊又怎樣！」隨後拉著公務員往溜滑梯走，並一路跳針怒吼「要不要看！要不要看！要不要看！ 」公務員則趕緊通報警方到場，陳情人情緒才逐漸和緩。

新北市新工處長王益翔表示，溜滑梯下沙坑設置規範需30公分，實際施作達40公分，但陳情人認為不足30公分，認為設計有問題，但現在的公共設施都需經過場域認證，皆符合國家標準才能啟用。該陳情人之後也到新工處陳情自稱有躁鬱症、要自殺，同樣通報警方到場協助處理。而被拉扯的同事也請政風及人事單位予以關懷慰問。

新北市樹林警分局偵查隊長黃清暉則說，若明知對方為公務員執行公務中，仍動手拉人已涉嫌觸犯妨害公務及強制罪，依法最高可處3年以下有期徒刑，呼籲民眾陳情時應理性陳述。

陳情人認為公園溜滑梯設施危險，情緒激動拉扯公務員。記者李定宇／翻攝
陳情人認為公園溜滑梯設施危險，情緒激動拉扯公務員。記者李定宇／翻攝

公務員 溜滑梯 妨害公務

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