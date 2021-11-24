影／檢舉違規被反拍！正義女對峙大叔被罵：少幹缺德事

就讀研究所的吳姓女研究生在網路發文，22日下午在台北市大安區和平東路派出所前，拍照檢舉民眾違規，卻遇到一位中年大叔拿手機反拍她，女子追上前詢問大叔拍攝她的用意，反而被大叔批評「少幹缺德事」、「妳不做正事幹嘛？」、「妳去看醫生」。

女子表示，檢舉交通違規是她的課後興趣，她檢舉並沒有獎金，還得花時間剪輯影片，是在做功德，但違規魔人卻僅會斥責檢舉之人是吃飽沒事做，重申她是在做「正義的事」。