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房市崩潰現前兆、台灣會失落30年？學者揭往事曝關鍵

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影／檢舉違規被反拍！正義女對峙大叔被罵：少幹缺德事

聯合報 / 記者張善寧／即時報導

就讀研究所的吳姓女研究生在網路發文，22日下午在台北市大安區和平東路派出所前，拍照檢舉民眾違規，卻遇到一位中年大叔拿手機反拍她，女子追上前詢問大叔拍攝她的用意，反而被大叔批評「少幹缺德事」、「妳不做正事幹嘛？」、「妳去看醫生」。

女子表示，檢舉交通違規是她的課後興趣，她檢舉並沒有獎金，還得花時間剪輯影片，是在做功德，但違規魔人卻僅會斥責檢舉之人是吃飽沒事做，重申她是在做「正義的事」。

影片曝光後，大批網友力挺女研究生，「妳做的事情很棒，台灣有妳會更美好，加油」、「少幹缺德事，這句話是給違規仔的。」、「謝謝你」；也有不少網友提醒女子要記得自保，「感謝你！也請注意自身安全。」、「辛苦了，注意安全」。

一名女研究生在路上抓拍民眾檢舉，卻遇上態度不客氣的路人指她是在做缺德的事。翻攝／爆料公社
一名女研究生在路上抓拍民眾檢舉，卻遇上態度不客氣的路人指她是在做缺德的事。翻攝／爆料公社

做功德 北市

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