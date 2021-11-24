嘉義市警局首創利用智慧科技投注精準警力

嘉義市警察局將數位科技與設計思維融入警察日常巡邏勤務打造「智慧巡邏路線規劃」系統，運用智慧科技自動規劃符合實際治安交通需求的巡邏路線。市警局資訊科長曾紀秀指出，這套系統是市警局與業者共同開發，借由智慧科技將有限的警力精準投放在對的時間地點。而這項設計也榮獲經濟部工業局「2021數位科技解決方案」競賽佳作。

嘉義市警察局長黃建榮表示，巡邏是警察重要的日常勤務，要有效發揮巡邏效益，就要從對的巡邏路線規劃開始，才能達到精準執法，預防治安交通事件的發生。以往勤務規劃的決策判斷，多是在資料不完備、數據不即時、視野不清楚的情況之下，依照過去經驗來做判斷。

他指出，為了讓在嘉就像在家一樣的安全，就要從源頭做起，預防悲劇的發生，所以從勤務規劃策略面開始，整合分析警政大數據資料來找出治安交通問題點，進而能解決問題。

資訊科長曾紀秀表示，以往警方巡邏都是依靠經驗判斷，像是白天比較重視金融機構，就會規畫以金融機構為主要路線，但是這些都沒有一個比較科學的數據；例如10點到12點是白天巡邏金融機構時間，但是詐騙集團車手提領的熱點是會移動的，透過大數據運算可以建議出車手可能出没的地點，警方可以依據這些資料進行更精確的巡邏預防犯罪。