花防部士兵跑到偏僻工廠外 疑輕生亡

花東防衛指揮部一名23歲游姓戰車營士兵，昨晚未按時回營，在花蓮市偏僻的工廠外，疑似把自己繞頸勒斃輕生。工廠老闆深夜巡廠房時，赫見一具遺體成跪姿，嚇得報警處理。警方到場發現游男已死亡多時，現場無打鬥跡象，初步排除他殺，至於詳細死因尚待檢方相驗。

住在桃園的游姓男子是悍馬車駕駛兵，昨晚在職進修完，應該要返回營區，卻遲未現身，花防部緊急聯繫家屬，經富國路工廠8旬陳姓老闆，在0時25分報案，才發現他已身亡，不過事前游男表現正常，營區目前也沒發現遺書等文件。

根據警方初步調查，游男與工廠老闆沒有關係，不知何故選在該處輕生，他疑用工廠外的物品繞頸成跪姿疑似勒死輕生，頭未用物品套住，現場也未留有遺書。

花防部表示，游姓士兵昨天未按時收假返營，經單位聯繫家屬，並派員偕同警方協尋，凌晨發現游於花蓮市疑似自我傷害已遂，全案由花蓮縣政府警察局偵辦中。花防部對同袍傷損，深感哀痛與不捨，除配合檢警調查，協助家屬處理後續喪葬事宜；另將持恆加強官兵生命教育，與心理諮商輔導，共同防杜類案。

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