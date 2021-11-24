押人活埋雞屎坑、仙人跳前男友 高雄警查捕17人

高雄綽號「阿霖」的陳姓男子涉嫌經營地下錢莊放高利，警方自他的手機發現，1名女子未如期還款，遭他們押至雞寮埋入雞屎坑，威嚇活埋，另發覺他疑與前妻設局「仙人跳」，在汽車旅館圍毆前妻的同學成傷，要脅100萬元。昨晚高雄警方查捕陳與前妻等17人，依組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊偵七隊今年初追查槍械案，懷疑陳姓男子（25歲）疑擁有槍枝，經搜索未見槍枝，但卻從陳的手機，發現有人遭活埋等影像，追問陳影片來源，但陳稱不知情；警方經數月比對相關IG影像，才一一查出影片內容的被害人。

據調查，去年5月，1名謝姓女子向陳經營的地下錢莊借2萬元，謝女第一個月未還4000元利息，去年6月陳夥人涉嫌強押謝女到高雄市大寮區某雞寮，將謝女埋入雞屎坑，只露出頭，威脅謝女要如期還錢，謝女被嚇得花容失色，同意還款，才一身雞屎被從坑底挖出來。後來謝女險遭活埋的影像，還被加註「在大寮就能擁有墾丁的感覺」，貼上IG。

警方另自影片中查出，去年9月，陳姓男子疑設「仙人跳」，由前妻賴姓女子（25歲）約學生時期的舊情人張簡男子，到高雄市鳳山區某汽車旅館，賴女一進房間便打電話，不久陳與同夥到汽車旅館，拿球棒涉嫌將張簡打得頭破血流，滿浴缸是血，要求張簡付100萬元，否則把影像貼上網路。

去年11月，陳等人得悉李姓男子賭博贏近百萬元，汙指李姓男子詐賭，涉嫌強押李，在板凳上以鐵鎚擊打李的雙手成傷。