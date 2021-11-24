快訊

房市崩潰現前兆、台灣會失落30年？學者揭往事曝關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

靈骨塔假投資 詐團載女從台中至台北解定存 警攔150萬

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

54歲呂姓女子日前搭上詐騙集團車輛，從台中到台北市北投區陽信銀行大屯分行解除150元定存，捧著大筆現金要給朋友，行員機警通報警方到場，陪同等待半小時都不見朋友身影，呂女才坦承拿錢要投資靈骨塔賺錢，警方更提醒這就是詐騙集團話術，呂女才打消念頭存回現金。

警方指出，日前接獲行員通報到場，呂女第一時間稱「150萬元是與朋友間的私人借貸關係」認識對方，無需警方協助，但大屯派出所警員鍾士凱及陳昱戎不敢大意，陪同呂女在銀行外面等候朋友取款，過了半小時後，對方卻說身體不舒服，不斷拖延時間。

警方隨即向呂女稱，這是近期典型的假投資詐財手法，宣導詳細解說詐騙手法，並提示詐騙關鍵字。呂女才改變說詞坦承，150萬是要投資生鮮食品等生機事業，還有投資靈骨塔賺錢。警方緊接著說，這確實就詐團善用話術，呂女才打消念頭，當場將存回150萬，結束這場鬧劇。

警方重視詐騙案件，北投分局分局長陳炯志親赴陽信銀行大屯分行，頒發感謝狀予該分行陳姓行員，感謝共同及時攔阻詐騙，成功防制詐騙案件。北投分局表示，詐騙集團手法翻新層出不窮，此為典型的假投資詐騙模式，民眾務必小心並撥打165防詐騙專線諮詢及110查證。

呂女到銀行姐定存，捧150萬元要交給詐騙集團，幸好行員協同警方及時阻擋。記者蕭雅娟／翻攝
呂女到銀行姐定存，捧150萬元要交給詐騙集團，幸好行員協同警方及時阻擋。記者蕭雅娟／翻攝
北投分局分局長陳炯志親赴陽信銀行大屯分行，頒發感謝狀予該分行陳姓行員，感謝共同及時攔阻詐騙，成功防制詐騙案件。記者蕭雅娟／翻攝
北投分局分局長陳炯志親赴陽信銀行大屯分行，頒發感謝狀予該分行陳姓行員，感謝共同及時攔阻詐騙，成功防制詐騙案件。記者蕭雅娟／翻攝

詐騙集團 北投

延伸閱讀

詐團「一毛沒賺到」首腦也被抓 發起組織判6年還得強制工作

遇詐！彰化7旬農搭車200公里新北警局求證 詐團也該服了

影／燒烤店老闆兼職詐團收水 警衝破匪窟查獲5把槍

詐騙案層出不窮 永和警直播宣導詐團常見伎倆

相關新聞

遊覽車駕駛心臟病發！2新兵國道上搶方向盤 救一車同袍

國道1號湖口路段日前發生一起國軍陸軍206旅的新兵驚險在高速公路上搶遊覽車方向盤的情況，事發當下遊覽車駕駛突發心臟病，竟...

獨／粗暴拉公務員吼「要不要看！」 警：已涉妨害公務

公務員就不是人嗎？新北市樹林區一名陳情民眾，因認為今年6月完工啟用的彭厝親子公園溜滑梯過長，恐造成孩童遊戲發生危險，要求...

影／檢舉違規被反拍！正義女對峙大叔被罵：少幹缺德事

就讀研究所的吳姓女研究生在網路發文，22日下午在台北市大安區和平東路派出所前，拍照檢舉民眾違規，卻遇到一位中年大叔拿手機...

消防員巧思！定位燈結合水帶護套 火場救災安全靠它照

彰化市喬友大樓大火造成1名消防人員不幸殉職的悲劇，針對消防人員入室救災，面對濃煙密布視線不良的環境存在著許多空間迷失的風...

花防部士兵跑到偏僻工廠外 疑輕生亡

花東防衛指揮部一名23歲游姓戰車營士兵，昨晚未按時回營，在花蓮市偏僻的工廠外，疑似把自己繞頸勒斃輕生。工廠老闆深夜巡廠房...

押人活埋雞屎坑、仙人跳前男友 高雄警查捕17人

高雄綽號「阿霖」的陳姓男子涉嫌經營地下錢莊放高利，警方自他的手機發現，1名女子未如期還款，遭他們押至雞寮埋入雞屎坑，威嚇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。