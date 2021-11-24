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靈骨塔假投資 詐團載女從台中至台北解定存 警攔150萬
54歲呂姓女子日前搭上詐騙集團車輛，從台中到台北市北投區陽信銀行大屯分行解除150元定存，捧著大筆現金要給朋友，行員機警通報警方到場，陪同等待半小時都不見朋友身影，呂女才坦承拿錢要投資靈骨塔賺錢，警方更提醒這就是詐騙集團話術，呂女才打消念頭存回現金。
警方指出，日前接獲行員通報到場，呂女第一時間稱「150萬元是與朋友間的私人借貸關係」認識對方，無需警方協助，但大屯派出所警員鍾士凱及陳昱戎不敢大意，陪同呂女在銀行外面等候朋友取款，過了半小時後，對方卻說身體不舒服，不斷拖延時間。
警方隨即向呂女稱，這是近期典型的假投資詐財手法，宣導詳細解說詐騙手法，並提示詐騙關鍵字。呂女才改變說詞坦承，150萬是要投資生鮮食品等生機事業，還有投資靈骨塔賺錢。警方緊接著說，這確實就詐團善用話術，呂女才打消念頭，當場將存回150萬，結束這場鬧劇。
警方重視詐騙案件，北投分局分局長陳炯志親赴陽信銀行大屯分行，頒發感謝狀予該分行陳姓行員，感謝共同及時攔阻詐騙，成功防制詐騙案件。北投分局表示，詐騙集團手法翻新層出不窮，此為典型的假投資詐騙模式，民眾務必小心並撥打165防詐騙專線諮詢及110查證。
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