防疫鬆綁酒駕案增一倍 北市警中山分局加強取締

疫情趨緩，台北市警察局中山分局自11月防疫規定鬆綁迄今，已取締酒後駕車70件，較上月同期增加34件、增幅近一倍，除將持續加強酒駕取締外，也呼籲飲酒者可善用代駕服務。

中山分局今天發布新聞稿表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，KTV等各營業場所鬆綁飲食規定，為防範民眾「報復性飲酒」而衍生酒駕等影響公眾安全行為，持續加強轄內酒駕取締。

統計中山區自11月防疫規定鬆綁迄今，警方共計取締酒駕70件，較上月同期增加34件，增幅將近一倍。

中山分局說，近日在中山區市民大道攔檢點攔查到騎乘共享機車的李姓男騎士，他身上散發酒氣且有酒容，也坦承先前在酒吧喝酒，依規定實施酒測發現其酒測值達0.35豪克，依法辦理。

依據道路交通管理處罰條例規定，若用路人酒後駕車最高可處新台幣12萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣駕照；若肇事或酒測值達0.25毫克以上，更可能涉及刑法第185之3條規定，面臨2年以下有期徒刑。

中山分局呼籲，用路人不要因疫情而忘記「酒後不開車」，防疫規定鬆綁不代表可酒駕，另酒後可善用計程車代駕服務或搭乘大眾運輸工具，切勿以身試法。