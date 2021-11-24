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雞兔同籠的正義？美國教育的「數學課大戰爭」

影／39歲女遭假幣商騙 幸警方趕到...否則60萬就飛了！

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

39歲李姓女子在網路認識假虛擬貨幣幣商，其實是詐騙集團，她掉入陷阱，欲匯款60萬到對方提供的帳戶，遭行員阻止報警。警方趕抵發現該帳戶涉及多起詐欺案件，苦勸李女後，幫她保住存款。

今年11月1日早上8點多，內湖分局大湖派出所警員李明敏、李紹接獲報案，稱轄內銀行發生民眾遭詐騙案，趕抵發現李女堅持匯款60萬給「網友」，員警細問這位「網友」背景，李女說是虛擬貨幣幣商，要她匯款投資。

員警調查該幣商提供的收款帳戶，發現涉及多起詐欺案，員警未感到驚訝，因這類假投資詐騙手法從去年起非常流行，便苦勸李女不要匯款，也發現李女是在網路認識這位假幣商。

幸好李女頭腦清楚，願意相信員警勸導，放棄匯款念頭，離開前也對大湖派出所表達謝意。

內湖分局呼籲，詐騙集團常用高獲利吸引被害人投資匯款，實屬詐騙手法，多一步確認，多一點安心，遇有疑似詐騙電話應撥打反詐騙諮詢專線165查詢，或報警。

大湖派出所警員李紹自（左）、李明敏（右）。記者蔡翼謙／翻攝
大湖派出所警員李紹自（左）、李明敏（右）。記者蔡翼謙／翻攝
大湖派出所警員李紹自、李明敏幫民眾保住60萬存款。記者蔡翼謙／翻攝
大湖派出所警員李紹自、李明敏幫民眾保住60萬存款。記者蔡翼謙／翻攝

詐騙集團 虛擬貨幣 詐欺

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