快訊

雞兔同籠的正義？美國教育的「數學課大戰爭」

台中清水義警分隊長王霜慶明年70歲榮退 獲表揚

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水警分局昨天下午舉辦表揚績優民防義警人員典禮，獲得市長獎且即將於明年榮退的明秀派出所義警分隊分隊長王霜慶獲表揚，他今年69歲，加入義警35年，他說當義警可以為別人服務很快樂。

台中清水警分局明秀義警分隊分隊長王霜慶（右）昨獲表揚。圖／警方提供
台中清水警分局明秀義警分隊分隊長王霜慶（右）昨獲表揚。圖／警方提供

昨天除了警察局高建源主任秘書代表台中市長盧秀燕頒獎，另民防大隊長吳尚鷹及副大隊長楊士朋、義警大隊長沈傳欽、清水義警中隊蔡慶儒中隊長及各分隊長、民防中隊沈韋良中隊長及各分隊長、清水警分局長游永中都到場參與觀禮，對受表揚的25位服務資深滿20年義警人員，及45位清水義警民防績優人員，致上誠摯的謝意。

表揚活動中的亮點，就是獲得市長獎且即將於111年榮退的明秀派出所義警分隊分隊長王霜慶，今年69歲，他從事豆腐工作的王，民國75年加入義警團隊至今已35年，半數人生歲月都無私奉獻，

王霜慶表示，當初是朋友一同邀約加入義警團隊，没想到，一做就是35年，年輕時也曾經跟員警一起查獲多起竊盜犯嫌； 清水警分局分局長游永中表示，警力有限，民力無窮，治安要良好除了警察同仁堅守治安工作崗位外，還需要民防義警的協勤付出。

台中市清水警分局昨天表揚資深績優民防義警人員典禮。圖／警方提供
台中市清水警分局昨天表揚資深績優民防義警人員典禮。圖／警方提供

警察

延伸閱讀

首座民營地熱發電廠啟用 可供7,000戶家庭用電

加強超商人身安全 南警加強巡邏贈送警鳴器

新莊三蘆義警守望常訓 新北警長大仁哥到場致意

服23年民防 56歲首獲市長獎 黃昭順：人生殊榮

相關新聞

載運甜辣醬行駛國三疑恍神自撞 人車翻邊坡幸無礙

國道三號新竹系統路段今晨發生一起自撞車禍，一名22歲戴姓男子駕駛牛頭牌甜辣醬聯結車，行經國三北上102公里，疑疲勞駕駛，...

影／暗夜驚魂！2女山友疑不諳路況 迷途玉山前峰

來自高雄及台中兩名年約60歲劉姓姐妹，今天下午與親友，一行共8人相約單攻玉山前峰，下午4時許回程途中，疑似因攜帶簡易型頭...

驚魂記！鐵道局貨車「倒退嚕」侵軌道 區間車急喊停

驚魂記！今年4月2日才發生太魯閣號事故，一輛工程車翻入邊坡後侵入正線，遭408次太魯閣號撞上，釀49死、逾200人輕重傷...

桃園男趁友人下車送貨取走1萬5400元貨款 警鎖定嫌疑人

桃園有1犯嫌本月19日陪同友人送貨，趁王姓友人開貨車進入店家時，趁機取走王男車上皮包及1萬5400元的貨款，王男發現後立...

花蓮國安郵局驚傳遭放爆裂物 警察看發現是書籍

花蓮國安郵局今天傳出有1名婦人，下午4時許在櫃台放1個紙箱後離去，因之前桃園才發生包裹爆炸事故，郵局員工不敢大意，緊急通...

高雄民宅火警20隻貓10死7失蹤 屋主哀求「請救我的貓」

高雄楠梓今天中午一棟5層連棟透天大樓2樓客廳不明原因起火，這起火警一度造成2人受困；所幸，警消獲報到場，將火勢迅速撲滅，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。