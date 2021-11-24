台中清水義警分隊長王霜慶明年70歲榮退 獲表揚
台中市清水警分局昨天下午舉辦表揚績優民防義警人員典禮，獲得市長獎且即將於明年榮退的明秀派出所義警分隊分隊長王霜慶獲表揚，他今年69歲，加入義警35年，他說當義警可以為別人服務很快樂。
昨天除了警察局高建源主任秘書代表台中市長盧秀燕頒獎，另民防大隊長吳尚鷹及副大隊長楊士朋、義警大隊長沈傳欽、清水義警中隊蔡慶儒中隊長及各分隊長、民防中隊沈韋良中隊長及各分隊長、清水警分局長游永中都到場參與觀禮，對受表揚的25位服務資深滿20年義警人員，及45位清水義警民防績優人員，致上誠摯的謝意。
表揚活動中的亮點，就是獲得市長獎且即將於111年榮退的明秀派出所義警分隊分隊長王霜慶，今年69歲，他從事豆腐工作的王，民國75年加入義警團隊至今已35年，半數人生歲月都無私奉獻，
王霜慶表示，當初是朋友一同邀約加入義警團隊，没想到，一做就是35年，年輕時也曾經跟員警一起查獲多起竊盜犯嫌； 清水警分局分局長游永中表示，警力有限，民力無窮，治安要良好除了警察同仁堅守治安工作崗位外，還需要民防義警的協勤付出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言