台中清水義警分隊長王霜慶明年70歲榮退 獲表揚

台中市清水警分局昨天下午舉辦表揚績優民防義警人員典禮，獲得市長獎且即將於明年榮退的明秀派出所義警分隊分隊長王霜慶獲表揚，他今年69歲，加入義警35年，他說當義警可以為別人服務很快樂。

台中清水警分局明秀義警分隊分隊長王霜慶（右）昨獲表揚。圖／警方提供

昨天除了警察局高建源主任秘書代表台中市長盧秀燕頒獎，另民防大隊長吳尚鷹及副大隊長楊士朋、義警大隊長沈傳欽、清水義警中隊蔡慶儒中隊長及各分隊長、民防中隊沈韋良中隊長及各分隊長、清水警分局長游永中都到場參與觀禮，對受表揚的25位服務資深滿20年義警人員，及45位清水義警民防績優人員，致上誠摯的謝意。

表揚活動中的亮點，就是獲得市長獎且即將於111年榮退的明秀派出所義警分隊分隊長王霜慶，今年69歲，他從事豆腐工作的王，民國75年加入義警團隊至今已35年，半數人生歲月都無私奉獻，