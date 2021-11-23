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影／暗夜驚魂！2女山友疑不諳路況 迷途玉山前峰

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

來自高雄及台中兩名年約60歲劉姓姐妹，今天下午與親友，一行共8人相約單攻玉山前峰，下午4時許回程途中，疑似因攜帶簡易型頭燈、光線微弱，加上不諳路況走失。

據了解，兩名女子回程途中因步程較慢，與其他隊友脫節，同行山友接近登山口時發現兩人沒有跟上，大聲呼叫沒有回應，山區訊號差，撥打兩人手機也不通，擔心遇害急忙報警。

嘉縣消約下午4時42分獲報，出動三和及阿里山分隊共2車4人前往救援，於距離登山口約800公尺處發現兩名劉姓女山友，兩人意識清楚，但頭微暈，在搜救隊員攙扶下稍早抵達登山口。

登山經驗10餘年的資深盧姓嚮導說，玉山前峰路徑單純，但在接近山頂一處石曝需注意岔路，上山前也應詳閱地圖，尤其頭燈、保暖衣物等必要準備務必備齊，以免發生危險。

嘉義縣消防局今天下午獲報，指玉山前峰有兩名女性山友迷途，立即派遣阿里山及三和分隊員前往救援。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣消防局今天下午獲報，指玉山前峰有兩名女性山友迷途，立即派遣阿里山及三和分隊員前往救援。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣消防局今天下午獲報，指玉山前峰有兩名女性山友迷途，立即派遣阿里山及三和分隊員前往救援。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣消防局今天下午獲報，指玉山前峰有兩名女性山友迷途，立即派遣阿里山及三和分隊員前往救援。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣消防局今天下午獲報，指玉山前峰有兩名女性山友迷途，立即派遣阿里山及三和分隊員前往救援。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣消防局今天下午獲報，指玉山前峰有兩名女性山友迷途，立即派遣阿里山及三和分隊員前往救援。記者莊祖銘／翻攝

山友 玉山

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