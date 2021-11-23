影／暗夜驚魂！2女山友疑不諳路況 迷途玉山前峰

來自高雄及台中兩名年約60歲劉姓姐妹，今天下午與親友，一行共8人相約單攻玉山前峰，下午4時許回程途中，疑似因攜帶簡易型頭燈、光線微弱，加上不諳路況走失。

據了解，兩名女子回程途中因步程較慢，與其他隊友脫節，同行山友接近登山口時發現兩人沒有跟上，大聲呼叫沒有回應，山區訊號差，撥打兩人手機也不通，擔心遇害急忙報警。

嘉縣消約下午4時42分獲報，出動三和及阿里山分隊共2車4人前往救援，於距離登山口約800公尺處發現兩名劉姓女山友，兩人意識清楚，但頭微暈，在搜救隊員攙扶下稍早抵達登山口。