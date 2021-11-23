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桃園男趁友人下車送貨取走1萬5400元貨款 警鎖定嫌疑人

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園有1犯嫌本月19日陪同友人送貨，趁王姓友人開貨車進入店家時，趁機取走王男車上皮包及1萬5400元的貨款，王男發現後立刻報警，經查看附近店家監視器畫面，發現犯嫌不是第1次作案，有網友在臉書社團我是中壢人PO出2段畫面，呼籲中壢區的民眾注意；警方目前已掌握嫌疑人，積極查緝中。

王男本月19日開著貨車送貨於桃園中壢區民族路上的店家時停車進入店家，坐在副駕駛座的犯嫌趁勢取走王男車上皮包及1萬5400元的貨款，然後倉皇離去，王男上車後發現立即驅車前往中壢警分局興國派出所報案，警方目前已掌握該犯嫌身分，全力追緝當中。

據了解，犯嫌曾經坐過牢有犯罪前科，此次以並非第1次作案，而有網友在臉書社團我是中壢人PO出2段畫面，呼籲中壢區的民眾注意自身財務，避免遭竊。

桃園有1犯嫌本月19日陪同友人送貨，趁王姓友人開貨車進入店家時，趁機取走王男車上皮包及1萬5400元的貨款。記者翁唯真／翻攝
桃園有1犯嫌本月19日陪同友人送貨，趁王姓友人開貨車進入店家時，趁機取走王男車上皮包及1萬5400元的貨款。記者翁唯真／翻攝
據了解，犯嫌曾經坐過牢有犯罪前科，此次以並非第1次作案。記者翁唯真／翻攝
據了解，犯嫌曾經坐過牢有犯罪前科，此次以並非第1次作案。記者翁唯真／翻攝

桃園 監視器

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