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前科累累...新店「行刑式」槍手身分曝光 疑遭吸收北上犯案

直播／政院治安會報強化作為 徐國勇、蔡清祥晚間出面說明

超商店員遇害 桃市警方將與巡守隊交叉巡邏「要入店」

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
鄭文燦表示，現有的超商巡邏箱、電子簽到點將改由警方、守望相助隊交叉巡邏，須入室巡查，留意可疑人士。記者楊湛華／攝影
鄭文燦表示，現有的超商巡邏箱、電子簽到點將改由警方、守望相助隊交叉巡邏，須入室巡查，留意可疑人士。記者楊湛華／攝影

桃園市日前發生超商店員被刺死案，員工職業安全也引起各界關注，桃園市長鄭文燦今再度向家屬致歉，並表示已指示警察局刑警大隊與四大超商業者商討對策，將規劃巡邏警力與守望相助隊分時段交叉巡簽，且特別要求員警入室巡查、留意可疑人士。

鄭文燦表示，超商案警方已完成初步調查，希望司法單位詳盡調查，並從重求刑，向社會與家屬交代，已指示刑警大隊與四大超商業者商討對策，由超商業者、警方共同加強夜間安全。

鄭文燦說，超商員工多是年輕人、有的是半工半讀，不該由他們承擔高風險，行政院雖已召開相關會議，但桃園警方能做的，即日起就要完成，現有的超商巡邏箱、電子簽到點將改由警方、守望相助隊交叉巡邏；派出所與警備隊巡簽時須入室巡查，注意可疑人物，以增加見警率、巡邏密度，增強夜間保障，也同步要求超商與保全業者提高安全性。

鄭文燦再度向家屬致上最深歉意，表示家屬希望夜間工作安全與人力都能得到提升，市府將持續協助家屬善後。

刑警大隊大隊長唐嘉仁指出，新措施分兩警方、業者兩部分。派出所、警備隊、保安大隊入夜後至日出前，針對超商巡簽點採入室巡查，要求與超商店員聊天，關心是否有可疑人士或任何異狀；其中22時至2時改由守望相助隊協助執行，盼在不增加警力的情況下將拉大巡邏面。

唐嘉仁表示，會議期間也初步要求四大超商提升夜間職場安全，希望業者透過教育訓練改善員工自我防衛意識、能力，並建立通報連線機制，遇意外發生可縮短通報時間。

超商 鄭文燦 桃園

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