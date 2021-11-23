花蓮國安郵局驚傳遭放爆裂物 警察看發現是書籍

花蓮國安郵局今天傳出有1名婦人，下午4時許在櫃台放1個紙箱後離去，因之前桃園才發生包裹爆炸事故，郵局員工不敢大意，緊急通報花蓮警分局，警方出動防爆小組，並疏散封鎖現場，經X光機確認內容物，發現只是書籍，已解除管制。

國安郵局是花蓮收發寄貨集中處，許多民眾優先選擇前往寄貨，沒想到有1名婦人今天下午帶著印有「竹炭水」的紙箱，進到郵局後，把紙箱放在櫃台下，郵局員工發現後，呼叫該女均不理會，擔心是爆裂物，緊急報警，除了防爆小組外，消防局也出動消防人車。