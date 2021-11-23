見警將迷途老伴平安帶回 台中老翁緊握她手激動泛淚

台中簡姓老婦(86歲)日前迷途在東區精武路，被民眾發現她站在車來車往的道路分隔島上，畫面險象環生，隨即報警尋求協助，警方查詢後發現，老婦竟從住家迷途了1公里遠，隨即載送她返家，簡婦丈夫見到愛妻平安回家，立即上前緊握她雙手，眼眶泛淚，愛憐之情令人動容。

有民眾於15日17時許在台中東區，發現簡姓老婦疑似迷途，站在精武路的道路分隔島上，該路段車流量本來就大，又碰上交通尖峰時刻，車來車往的狀況，讓畫面險象環生，於是民眾立即報警，並在注意交通狀況下，先行將簡婦牽回到路邊較安全的休息，等待警方到場協助。

台中市第三警分局獲報後，立即派請立德所警員王柏豐、彭文君及實習生李憶萍前往現場協助，警方發現老婦疑似有失智情形，身上也沒攜帶任何證件，所幸簡婦說得出自己名字等相關資訊，警查證身分後驚覺，簡婦竟從遠在1公里外的進化路住家附近，徒步走到精武路來，考量她年事已高，便貼心用警車載送她返家。

警車抵達簡婦住家巷口時，會發現簡婦丈夫站在門外神清慌張、不斷張望，見到愛妻平安回來，急忙上前緊握她的雙手，眼眶泛淚的不斷對警方致謝，他向警方表示，自己與妻子結髮數十年，最近妻子有時會有失智的情形，平時都會特別留意，但這次妻子出門時間有點長，沒想到妻子真的忘記回家的路，幸好有警方的協助，讓妻子能夠平安返家。