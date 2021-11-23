隊員車禍公傷假將屆滿 高市消防局：可辦因公退休

高雄市消防員賴統生去年出勤時遭聯結車撞上重傷失能，目前仍請公傷假復健。消防局指出，公傷假期限至明年2月14日，屆滿後可留職停薪或辦理因公退休開始領月退金。

針對高雄市鳳祥消防分隊隊員賴統生出勤遭撞失能，賴妻擔心，公傷假結束後家中經濟問題。高雄市政府消防局副局長王宗展今天下午接受媒體聯訪指出，依據相關法令規定，公傷假期間最多2年，賴統生的申請期間至明年2月14日止。當公傷假屆滿無法檢具病癒證明申請銷假上班，依規定須留職停薪2年，或家屬可考量提出接受直接辦理因公命令退休，開始領月退休金。

王宗展說，賴員自今年8月2日已取得半失能證明，消防局除已向公保部申請半失能補助申請，也協助家屬向消防署檢附安置就養及醫療單據，依「警察人員照護辦法」申請安置就養及醫療補助費用。但因相關補助屬公部門預算，不可重複申請，因此先引導向消防署申請相關包含醫療補助的照護辦法，條件較優。

王宗展表示，消防局對受傷同仁持續關心與協助，包括各項補助慰問申請（含安置就養及醫療補助費用等）、法律諮詢協助，外界善款也已依家屬意願全數撥付，以利各項生活支應。

賴統生妻子接受媒體聯訪則表示，尊重法官判決，但仍不能接受肇事者每次開庭時持續推託責任，導致判決延宕。「有些人的一念之間，就造成5個家庭破碎。」很難過生氣，希望以後不要再有類似案例。

賴統生妻子說，丈夫仍持續努力復健，但24小時仍須專人照顧，看起來已無法回到工作崗位。現在只能一步一步走面對問題，盼早日回歸平靜生活。另也想跟社會大眾道謝，感謝大家的關注跟善意才能走到今天。

高雄地方法院一審判決指出張姓聯結車駕駛去年2月13日晚間從高雄港碼頭載運水泥前往大發工業區，途經過埤路與鳳頂路口時，撞上第三救災救護大隊一分隊鳳祥分隊出勤消防車導致翻覆。馮姓小隊長全身多處鈍挫傷併骨折出血，傷重不治，另外曾姓分隊長與車上另外3名隊員受傷，共造成消防員1死4傷。