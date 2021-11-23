入冬一氧化碳中毒高峰期 高壓氧治療苗栗1家3口脫險

苗栗市1家3口11月20日發生一氧化碳中毒，其中1人昏倒在浴室，2人身體不適想吐，經緊急送大千綜合醫院啟動高壓氧治療，目前3人病況穩定，大千醫療副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗表示入冬是一氧化碳中毒的高峰期，民眾要當心無形殺手。

苗栗市1家3口，爸爸於11月20日晚上洗澡1個多小時都未出來，被家人發現倒臥在浴室地板上，媽媽和女兒也有頭暈不適及想吐情形，經緊急送至大千急診就醫後，3人抽血檢查發現都有一氧化碳中毒現象，緊急高壓氧治療，目前3人病況穩定。

蔡建宗表示，一氧化碳無色無臭無味的氣體，若暴露在高濃度的一氧化碳下，幾秒鐘就會因窒息而昏迷，若長時間暴露在低濃度的一氧化碳下，則會產生頭痛、眩暈、嘔吐、呼吸困難等情形，一氧化碳被稱為無形殺手，冬天冷颼颼，也是發生的高峰期。

一氧化碳中毒常見原因包括火災、加溫或取暖系統，及汽車或引擎的廢氣，尤其近日天氣轉冷，民眾在使用熱水器或或煤炭爐時要，更必須注意保持室內空氣流通。

蔡建宗說，一氧化碳容易與血液中的血紅素結合成一氧化碳血紅素，使得血液中含氧濃度降低，導致體內組織缺氧，進而影響大腦神經的功能，透過高壓氧治療，可加速一氧化碳排出體外，同時提供足夠氧氣來改善組織缺氧問題、緩解急性症狀，減少神經後遺症的產生。