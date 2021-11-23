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加強超商人身安全 南警加強巡邏贈送警鳴器

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

桃園超商店員勸阻客人戴口罩不幸遭刺致死，引發社會譁然，超商工作人員人身安全令大眾憂心。台南市警五分局員警除加強深夜巡邏，今天下午前往北區各超商贈送隨身警鳴器，超商員工如可遇有危害能立刻按壓鳴響，尋求警方協助。

台南市警五分局長洪頂力今天下午3點40分和公園派出所所長陳宏全、偵查隊長王宥薦等人，前往轄區超商，向超商店長、員工宣導如果值班時遇到危安狀況，應立即撥打110或分局勤務指揮中心06-2598595專線通報，警方將迅速派員警到場處理。

洪頂力說，警方除了加強夜間巡邏及重點停留守望，動員社區守望相助隊及義警、民防等民力巡守，給夜間工作者更完善的保護。將盡全力確保轄區超商員工夜間安全，請各超商隨時與警方保持聯繫。

超商工作人員人身安全令大眾憂心。台南市警五分局員警贈送超商店員隨身警鳴器，員工如遇有危害能立刻按壓鳴響，尋求協助。記者黃宣翰／翻攝
超商工作人員人身安全令大眾憂心。台南市警五分局員警贈送超商店員隨身警鳴器，員工如遇有危害能立刻按壓鳴響，尋求協助。記者黃宣翰／翻攝
超商工作人員人身安全大眾關心。台南市警五分局長洪頂力（左四 ）前往北區超商贈送隨身警鳴器，關心員工安全。記者黃宣翰／翻攝
超商工作人員人身安全大眾關心。台南市警五分局長洪頂力（左四 ）前往北區超商贈送隨身警鳴器，關心員工安全。記者黃宣翰／翻攝

超商 台南

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