加強超商人身安全 南警加強巡邏贈送警鳴器

桃園超商店員勸阻客人戴口罩不幸遭刺致死，引發社會譁然，超商工作人員人身安全令大眾憂心。台南市警五分局員警除加強深夜巡邏，今天下午前往北區各超商贈送隨身警鳴器，超商員工如可遇有危害能立刻按壓鳴響，尋求警方協助。

台南市警五分局長洪頂力今天下午3點40分和公園派出所所長陳宏全、偵查隊長王宥薦等人，前往轄區超商，向超商店長、員工宣導如果值班時遇到危安狀況，應立即撥打110或分局勤務指揮中心06-2598595專線通報，警方將迅速派員警到場處理。