影／誰家的玄鳳鸚鵡飛走了？警用這招找到急哭的小主人
台中市第二警分局昨晚接獲民眾報案拾獲遺失物，民眾肩膀上還停了一隻鸚鵡，民眾稱該隻鸚鵡應有飼主飼養，希望警方幫忙找人，警方查出鸚鵡品種為玄鳳鸚鵡，僅約2、3個月大，因鸚鵡腳上有編號腳環，趕緊上臉書社團詢問，發現張姓女子已張貼協尋PO文，張女到所時透露，鸚鵡不見時，讀國中女兒急得哭了，得知尋回才破涕為笑。
「有人的鸚鵡不見了嗎？停在我肩上」台中市第二警分局育才所昨晚9時許，接獲一名熱心人士通報協尋遺失物，肩膀上就停著一隻鸚鵡，因該熱心人報稱，該隻鸚鵡是他在北區太平國小時，突然飛來肩膀上，不過他要前往彰化，希望警方幫忙照顧鸚鵡，並替鸚鵡找到飼主。
當時值班的警員許珈珈，從鸚鵡細瘦腳上發現腳環，腳環有編號，研判鸚鵡應是有人飼養，只是因故飛離飼主住處，因為過去才有替一隻走失的柴犬「噗啾」找主人的經驗，警員打開臉書搜尋各大找尋寵物的社團，果然在「小小鳥兒要回家-公開協尋社團」裡面看到走失地點、毛色特徵都符合的協尋PO文，順利聯繫到張姓飼主。
張姓飼主帶著讀國中的女兒到派岀所辦理領回鸚鵡，張女說，該隻玄鳳鸚鵡叫「點點」，才2、3個月大，飛不遠也不會說話，但很親人，平時在家中都自由活動，捨不得將牠關在鳥籠中。
張女說，前天晚間，「點點」趁家人開門不注意時飛出，女兒知道「點點」飛走，還急得哭了，幸好鄰居建議可以在臉書協尋寵物鳥的社團PO文，又遇上熱心民眾及積極熱心的員警幫忙，否則當晚氣溫驟降，後果真不敢想像。
第二警分局長陳家銘表示，警察機關未具有動物保護專業知能與空間設備，難以進行活體動物之收容及處置，若民眾拾獲活體動物時，一般員警會聯絡動保處，此次員警深知現今網路社團力量大，果然迅速替鸚鵡找到主人，提醒養鳥的民眾除了加裝特色腳環以供辨識，最好能加上飼主電話，方便進一步聯繫。
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