暗渡陳倉偷超商高價包裹 11件貨品亟待認領

苗栗縣多間超商近來陸續發生電商通路多件包裹到店後，離奇不而翼而飛，警方循線查出林姓男子（44歲）先以假名向電商訂貨，帶著大的空紙箱至超商取貨，趁隙涉嫌行竊，警方於11月20日逮人法辦。

警方初步清查，林男以同樣的手法在後龍鎮、苗栗市、竹南鎮、造橋鄉6間超商犯案，扣案尚有LV皮夾、皮帶、Apple耳機，及血壓機等11件高單價商品無人認領，懷疑有更多間超商受害，今天籲請出面認領，洽詢電話037-722520。

竹南警察分局轄區數間超商，近期陸續發生電商通路多件包裹到店後，未收到貨款，也沒有遭退貨，超商清查發現有包裹離奇不見報警，警方追查林男先以假名向電商訂貨，帶著大的空紙箱至超商取貨，趁店員忙碌，將其他包裹藏在紙箱內離去，林男自以為神不知鬼不覺，以同樣手法多次犯案。