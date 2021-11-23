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暗渡陳倉偷超商高價包裹 11件貨品亟待認領
苗栗縣多間超商近來陸續發生電商通路多件包裹到店後，離奇不而翼而飛，警方循線查出林姓男子（44歲）先以假名向電商訂貨，帶著大的空紙箱至超商取貨，趁隙涉嫌行竊，警方於11月20日逮人法辦。
警方初步清查，林男以同樣的手法在後龍鎮、苗栗市、竹南鎮、造橋鄉6間超商犯案，扣案尚有LV皮夾、皮帶、Apple耳機，及血壓機等11件高單價商品無人認領，懷疑有更多間超商受害，今天籲請出面認領，洽詢電話037-722520。
竹南警察分局轄區數間超商，近期陸續發生電商通路多件包裹到店後，未收到貨款，也沒有遭退貨，超商清查發現有包裹離奇不見報警，警方追查林男先以假名向電商訂貨，帶著大的空紙箱至超商取貨，趁店員忙碌，將其他包裹藏在紙箱內離去，林男自以為神不知鬼不覺，以同樣手法多次犯案。
林男犯案過程被監視器錄下，警方鎖定身分，20日將他拘提到案，依竊盜罪嫌移送法辦，目前仍有11件貨品亟待認領，警方表示，各項竊盜案件警方均相當重視，必竭盡所能追查到底，呼籲切勿心存僥倖竊取他人財物，最終將讓自己陷入囹圄而後悔莫及。
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