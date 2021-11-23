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貼文「我家附近死一個」 三重婦PO疫情假訊息被罰8萬

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

家住新北市三重區67歲的許婦，聽聞郭姓鄰居因抽菸咳嗽不止、送醫隔日過世，加上見網友在臉書留言懷疑父親染上新冠肺炎後逝世，在臉書PO「我家附近就死了一個確診者」等易引起社會恐慌的貼文，被檢方起訴，新北地方法院審理後， 認為許婦散佈兩則不實貼文，獲得六百多則回響，可見不實訊息散布程度不小，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例處罰金8萬元。

檢調調查，許婦聽聞陳姓鄰居告知，郭姓鄰居因長期抽菸導致嚴重咳嗽，送醫隔天就過世，又見到一名網友在臉書留言「我父親可能就是，完全沒驗，就依普通肺炎開死亡證明」，便未詳細查證，逕自在臉書以假名發文稱「我家附近就死了一個確診者，你們有沒有記錄，別再欺騙台灣人了！」「三重郭先生和我們的網友高先生的爸爸，都是發高燒住院沒幾天就被醫院以普通肺炎草草開張死亡證明結案。這樣事件在我眼前就有，蔡政府每天零確診真騙很大，大家自重。」等貼文，獲得6百多個表情符號回覆。

許婦未說明是否使用假名帳號，否認散布新冠疫情的不實訊息，辯稱是聽陳姓鄰居與網友說的，但陳姓鄰居證稱她僅提到郭姓鄰居長期抽菸、嚴重咳嗽，送醫隔天就過世了，完全未提到新冠肺炎；而檢調調查則發現，網友留言則僅提到「父親可能就是」，許婦卻直接認定網友父親就是因新冠肺炎過世，並以此散布假訊息

法官審理時，許婦改稱發文期間她因病住院，手斷掉無法打字，且手機遺失，惟法官並未採信，審酌許婦明知疫情期間不實訊息極有可能引發群眾恐慌，仍以假名散布假訊息貼文，獲得六百多則回響，可見不實訊息散布程度不小，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例處罰金8萬元。

新北地院審酌許婦明知疫情不實訊息易引發恐慌，仍散布假訊息獲得多人回響，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例處罰金8萬元。本報資料照片
新北地院審酌許婦明知疫情不實訊息易引發恐慌，仍散布假訊息獲得多人回響，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例處罰金8萬元。本報資料照片

新冠肺炎 假訊息

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