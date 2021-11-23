不堪長期照顧病夫 台南婦殺夫後輕生獲救 今遭判2年6月

台南市69歲劉姓男子3年多前因中風、失智，長期臥病在床，無法自理生活，且病情惡化，已無法言語，均由65歲李姓妻子照料，她本身也罹腦栓塞、糖尿病等不堪長期照護的壓力，去年12月31日上午8時，在安南區住處1樓臥室內持水果刀刺死丈夫後再持刀刺胸自殺，女兒返家後報警，將母親送醫急救，李婦被依殺人罪嫌起訴，台南地院今天下午2時30分宣判，判她2年6月徒刑。

檢警調查，李婦不堪長期照護丈夫壓力，為結束丈夫及其個人痛苦，去年最後一天上午8時，在安南區住處1樓臥室，持水果刀刺殺丈夫頸、胸部，致其頸、胸部5處身中穿刺傷，心肺大量出血，引起血胸致死。

隨後，李婦再持刀刺胸企圖自殺，因出力過淺未遂，因此左側微量氣血胸、雙側胸壁多處撕裂傷。上午8時30分，女兒返家驚見慘狀，李婦告訴女兒後，委由女兒報警，經消防隊將李婦送醫急救，後警據報至醫院處理，李婦向員警自首。

鄰居說，劉家搬來這起裡將近3年，劉先生中風長期卧病在床，還插鼻胃管，妻子很用心照顧，每天外出買早餐後就在家照顧先生，想不到在過年前最後一天，發生這種令人遺憾的事情。

面對這場家庭悲劇，女兒也很心痛，無法接受父親就這麼走了，然而，母親又罹患腦栓塞、糖尿病等病症，不堪長期照護的壓力，而有身心上的疾病，也向法官求情，希望能判較輕的刑度。