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男偷車顧路還請警幫買油 打不開油箱蓋露馬腳遭逮

中央社 / 南投縣23日電

柯姓男子從台中偷車後，昨天開到信義鄉台21線，卻因汽油耗盡拋錨而「顧路」，員警獲報協助代購汽油，柯男卻打不開油箱蓋，警方直覺有異一查竟是失車，當場逮捕竊賊。

南投縣警察局信義分局今天發布新聞稿表示，昨天辦理和社派出所等所長聯合布達典禮，和社所警員粘桓斐前往典禮途中，獲報台21線98.2公里處有車輛占用路面，員警到場協助，38歲柯姓駕駛稱汽油耗盡而「顧路」，請員警購油，粘桓斐因此花新台幣100元買來汽油。

員警購油後返回，請柯男打開油箱蓋，但柯男卻打不開，辦案經驗豐富的粘桓斐直覺有異，不動聲色請派出所查詢車籍資料，赫然發現此車被通報失竊，立即將柯男帶回派出所，調查發現柯男從台中隨機偷車後開到南投找親屬，全案詢問後依涉犯竊盜罪嫌移送法辦。

另外，信義分局今天也表示，為守護台灣珍貴保育林木，鎖定特定嫌疑人長期跟監，發現58歲謝姓男子、58歲林姓男子涉嫌盜伐國有林木，並利用小貨車載運下山銷贓，分局偵查隊昨天循線在信義鄉「投56線」15.8公里處攔截，當場查獲這2名犯嫌及1批珍貴林木。

這批林木經送國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處鑑定，判斷為台灣肖楠、杉木等大小圓材及殘材共21件及2袋殘材，總重280.7公斤，依涉犯森林法移送南投地檢署偵辦。信義分局長洪秋賢說，將持續與林務單位查緝盜伐，盼徹底瓦解盜伐集團。

男子偷車後因汽油耗盡拋錨而「顧路」，員警獲報協助代購汽油，男打不開油箱蓋，警方一查竟是失車。示意圖。圖片來源／ingimage
男子偷車後因汽油耗盡拋錨而「顧路」，員警獲報協助代購汽油，男打不開油箱蓋，警方一查竟是失車。示意圖。圖片來源／ingimage

警察 偷竊

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