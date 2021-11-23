高雄員警5點備勤未到班 妻急尋見尪陳屍住家地下室車內

高市三民二分局黃姓警員今（23）日被人發現陳屍在住家大樓地下室的轎車中，據了解，黃員留有遺書給家人，外傳在外有債務糾紛，但經警方了解，他經濟狀況正常，並無外傳經濟不佳情形，檢警今上午相驗後確認為輕生，家屬未表示異議。

警方了解，48歲的黃姓警員昨天仍上班，下班後，直到今天清晨5點應上班，但同事發現他沒到班，也電話聯絡不上，聯繫他妻子以後，才在他三民區陽明派出所轄區的住處大樓地下室，發現他陳屍車內。

三民二分局表示，黃員本身無特別就醫紀錄，生活正常無輕生跡象，工作職場上無異狀。因涉員警個人及家庭隱私，本分局尊重家屬悲傷情緒，將全力協助家屬處理黃員撫卹及後事。

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