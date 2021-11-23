快訊

直播／集中檢疫所二階開放 預約情形指揮中心下午2時說明

政院網站神秘「614-1整修工程」 透露空軍天弓飛彈營擴編進駐新竹機場？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

急見真命天女一面 17歲少年買上萬遊戲點數傻傻受騙

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

17歲呂姓少年日前透過手機交友APP結識不明網友，雙方相談甚歡之下，呂男為了與對方見面，聽從指示到超商花3萬元購買遊戲點數，準備送給對方，但超商店員察覺異狀報警，員警到場說明呂男是遭遇典型「假交友詐騙」，呂男才驚覺受騙。

台北市警方表示，文山一分局木新派出所11月16日接獲超商店員通報，有民眾購買高額虛擬遊戲點數，疑似遭受詐騙。

員警到場關切後，發現呂姓少年在知名網路交友APP上結識一名自稱「何姓女子」的陌生網友，兩人交往曖昧，呂男急欲見面，但對方稱須先購買遊戲點數作為保證金才能見面，呂男便在新北市兩間超商內，共花費3萬4000元購買點數，拍下序號傳給對方。

未料，對方獲得遊戲點數序號後仍未出現，還說呂男需再依照指示購買點數，才能順利見面，呂男以為遇上真愛，不疑有他，再次到超商準備購買3萬元的遊戲點數，卻被超商店員報警阻止。

員警表示，呂男是遭遇典型的「假交友詐騙」，必須停止買點數送給對方，並分享類似詐欺案例，呂男才驚覺受騙；由於呂男仍未成年，員警後續也聯繫呂男家屬，提醒要特別注意孩子交友狀況，避免上當受騙。

警方呼籲，與人交往須謹慎，網路不比現實透明，不確定性因素極高，民眾在使用網路時須小心謹慎，勿將自身個人資料外流，遇到有詐騙疑慮時，務必牢記防詐三步驟：一聽、二掛、三撥打165專線，亦可撥打110報案專線尋求警方協助。

員警到場說明呂男是遭遇典型「假交友詐騙」，呂男才驚覺受騙。記者李隆揆／翻攝
員警到場說明呂男是遭遇典型「假交友詐騙」，呂男才驚覺受騙。記者李隆揆／翻攝

詐騙

延伸閱讀

又見超商店員有人身安危！69歲男酒醉不實名制作勢攻擊

超商店員遭刺死 蔡壁如批蔡英文臉書「活在平行時空?」

鄭文燦超商店員命案致歉 希望從重量刑、超商設巡邏箱

超商店員勸戴口罩遭刺死 時力批政府忙錯方向

相關新聞

高雄員警5點備勤未到班 妻急尋見尪陳屍住家地下室車內

高市三民二分局黃姓警員今（23）日被人發現陳屍在住家大樓地下室的轎車中，據了解，黃員留有遺書給家人，外傳在外有債務糾紛，...

急見真命天女一面 17歲少年買上萬遊戲點數傻傻受騙

17歲呂姓少年日前透過手機交友APP結識不明網友，雙方相談甚歡之下，呂男為了與對方見面，聽從指示到超商花3萬元購買遊戲點...

蔡總統提治安三項關切重點 高市警立逮「撞車詐保王」

國內連發生街頭等暴力事故，昨天蔡英文總統在臉書一提出治安「三項關切重點」，高雄市警局立即動員拘捕王姓男子為首的暴力討債集...

影／新北醉男嫌運將開車慢 持刀恐嚇劫車自己開

借酒裝瘋！新北市新莊區一名28歲莊姓男子，昨天上午喝得酩酊大醉，從北市搭乘計程車準備返家休息。孰料，莊男認為林姓運將開車...

嘉義縣貨櫃曳引車轉彎「落輪」失控 貨櫃翻覆橫躺路中

嘉義縣梁姓駕駛今天上午駕駛貨櫃曳引車，沿嘉77鄉道往南直行，行駛至民雄鄉大排嘉77線附近、052669號燈桿處轉彎時，曳...

影／富商送來愛的禮物 保七警急擋癡情女匯款

台中林姓女子(40歲)日前興沖沖的跑到銀行，向行員表示自己買了水晶洞，但卡在海關，要匯款81萬多元稅金才能領回，行員驚覺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。