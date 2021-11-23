聽新聞
test
0:00 / 0:00
急見真命天女一面 17歲少年買上萬遊戲點數傻傻受騙
17歲呂姓少年日前透過手機交友APP結識不明網友，雙方相談甚歡之下，呂男為了與對方見面，聽從指示到超商花3萬元購買遊戲點數，準備送給對方，但超商店員察覺異狀報警，員警到場說明呂男是遭遇典型「假交友詐騙」，呂男才驚覺受騙。
台北市警方表示，文山一分局木新派出所11月16日接獲超商店員通報，有民眾購買高額虛擬遊戲點數，疑似遭受詐騙。
員警到場關切後，發現呂姓少年在知名網路交友APP上結識一名自稱「何姓女子」的陌生網友，兩人交往曖昧，呂男急欲見面，但對方稱須先購買遊戲點數作為保證金才能見面，呂男便在新北市兩間超商內，共花費3萬4000元購買點數，拍下序號傳給對方。
未料，對方獲得遊戲點數序號後仍未出現，還說呂男需再依照指示購買點數，才能順利見面，呂男以為遇上真愛，不疑有他，再次到超商準備購買3萬元的遊戲點數，卻被超商店員報警阻止。
員警表示，呂男是遭遇典型的「假交友詐騙」，必須停止買點數送給對方，並分享類似詐欺案例，呂男才驚覺受騙；由於呂男仍未成年，員警後續也聯繫呂男家屬，提醒要特別注意孩子交友狀況，避免上當受騙。
警方呼籲，與人交往須謹慎，網路不比現實透明，不確定性因素極高，民眾在使用網路時須小心謹慎，勿將自身個人資料外流，遇到有詐騙疑慮時，務必牢記防詐三步驟：一聽、二掛、三撥打165專線，亦可撥打110報案專線尋求警方協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言