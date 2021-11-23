急見真命天女一面 17歲少年買上萬遊戲點數傻傻受騙

17歲呂姓少年日前透過手機交友APP結識不明網友，雙方相談甚歡之下，呂男為了與對方見面，聽從指示到超商花3萬元購買遊戲點數，準備送給對方，但超商店員察覺異狀報警，員警到場說明呂男是遭遇典型「假交友詐騙」，呂男才驚覺受騙。

台北市警方表示，文山一分局木新派出所11月16日接獲超商店員通報，有民眾購買高額虛擬遊戲點數，疑似遭受詐騙。

員警到場關切後，發現呂姓少年在知名網路交友APP上結識一名自稱「何姓女子」的陌生網友，兩人交往曖昧，呂男急欲見面，但對方稱須先購買遊戲點數作為保證金才能見面，呂男便在新北市兩間超商內，共花費3萬4000元購買點數，拍下序號傳給對方。

未料，對方獲得遊戲點數序號後仍未出現，還說呂男需再依照指示購買點數，才能順利見面，呂男以為遇上真愛，不疑有他，再次到超商準備購買3萬元的遊戲點數，卻被超商店員報警阻止。

員警表示，呂男是遭遇典型的「假交友詐騙」，必須停止買點數送給對方，並分享類似詐欺案例，呂男才驚覺受騙；由於呂男仍未成年，員警後續也聯繫呂男家屬，提醒要特別注意孩子交友狀況，避免上當受騙。