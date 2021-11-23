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避免員警吃案 高市警設QR-Code提升效能

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警察局避免員警「吃案」或不依規定受理報案，建立「受理民眾報案流程精進管制措施」，在警方值班台前設QR-Code，讓民眾在報案後未取得受理報案證明等狀況，可以直接掃描QR-Code，以簡訊反映給110報案台，協助報案人完成報案程序。

高雄市警方昨天起實施這項管制措施，在派出所或分駐所值班台前設QR-Code，即時處理民眾報案所衍生的問題。

高雄市警察局長黃明昭認為，員警受理民眾報案，絕對不會故意不受理，為改善警民認知差異，才提出這項受理民眾報案流程精進管制措施，他指示各分局偵查隊、警備隊及分駐所、派出所，避免因一時疏失或認知誤判，令民眾產生誤解，並因此受處分，讓民眾感受到警察不推諉、拒絕受理報案的決心，提高員警受理報案服務品質。

警方表示，當遇到員警未依規定完成報案程序、報案未取得報案證明單，以及員警要求另約時間再報案，民眾都可以掃描值班台前QR-Code，發送簡訊向警局勤務指揮中心110報案台反映，報案台會即通報所長或副所長，協助報案人完成報案程序。

高市警設「受理民眾報案流程精進管制措施」QR-Code，避免員警不依程序受理報案。圖／高雄市警局提供
高市警設「受理民眾報案流程精進管制措施」QR-Code，避免員警不依程序受理報案。圖／高雄市警局提供

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