快訊

直播／集中檢疫所二階開放 預約情形指揮中心下午2時說明

政院網站神秘「614-1整修工程」 透露空軍天弓飛彈營擴編進駐新竹機場？

醉男持刀恐嚇 小黃司機受驚棄車報警逮人

中央社 / 新北23日電

莊姓男子飲酒後搭計程車回新莊，司機被莊男一路嫌開得慢遭敲頭及拿瑞士刀恐嚇，嚇得司機棄車逃命，莊男竟把車開回家，警方獲報45分鐘就逮到人並依傷害、強盜等罪嫌送辦。

新莊分局今天表示，一名莊姓男子21日上午8時從北市忠孝復興某KTV搭小黃回家，一路嫌司機開車慢，不僅叫司機開快一點，還一邊用手和頭狂敲車窗。

警方表示，莊男甚至還從後座揮拳敲打駕駛的後腦勺，最後還拿出瑞士刀威嚇，嚇得司機停路邊棄車保命並報警。莊男竟鑽進駕駛座，將車開回新莊住處。

頭前派出所所長陳昱文今天接受媒體聯訪時表示，警方獲報立即組成專案小組，擴大調閱監視器影像，短短45分鐘內就查緝莊男到案，莊男雖供稱酒醉後斷片，沒有印象，詢後警方依傷害、強盜等罪嫌，將莊男移送檢方偵辦。

強盜 計程車

延伸閱讀

影／新北醉男嫌運將開車慢 持刀恐嚇劫車自己開

槍手縝密計畫潛逃大陸！賣場棄車、二度變裝 犯案工具丟機場水溝

新店槍擊案！警查獲犯案用豐田轎車 停在IKEA大賣場

快儲水！新北樹林及新莊 26500戶27日起停水

相關新聞

高雄員警5點備勤未到班 妻急尋見尪陳屍住家地下室車內

高市三民二分局黃姓警員今（23）日被人發現陳屍在住家大樓地下室的轎車中，據了解，黃員留有遺書給家人，外傳在外有債務糾紛，...

急見真命天女一面 17歲少年買上萬遊戲點數傻傻受騙

17歲呂姓少年日前透過手機交友APP結識不明網友，雙方相談甚歡之下，呂男為了與對方見面，聽從指示到超商花3萬元購買遊戲點...

蔡總統提治安三項關切重點 高市警立逮「撞車詐保王」

國內連發生街頭等暴力事故，昨天蔡英文總統在臉書一提出治安「三項關切重點」，高雄市警局立即動員拘捕王姓男子為首的暴力討債集...

影／新北醉男嫌運將開車慢 持刀恐嚇劫車自己開

借酒裝瘋！新北市新莊區一名28歲莊姓男子，昨天上午喝得酩酊大醉，從北市搭乘計程車準備返家休息。孰料，莊男認為林姓運將開車...

嘉義縣貨櫃曳引車轉彎「落輪」失控 貨櫃翻覆橫躺路中

嘉義縣梁姓駕駛今天上午駕駛貨櫃曳引車，沿嘉77鄉道往南直行，行駛至民雄鄉大排嘉77線附近、052669號燈桿處轉彎時，曳...

影／富商送來愛的禮物 保七警急擋癡情女匯款

台中林姓女子(40歲)日前興沖沖的跑到銀行，向行員表示自己買了水晶洞，但卡在海關，要匯款81萬多元稅金才能領回，行員驚覺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。