醉男持刀恐嚇 小黃司機受驚棄車報警逮人

莊姓男子飲酒後搭計程車回新莊，司機被莊男一路嫌開得慢遭敲頭及拿瑞士刀恐嚇，嚇得司機棄車逃命，莊男竟把車開回家，警方獲報45分鐘就逮到人並依傷害、強盜等罪嫌送辦。

新莊分局今天表示，一名莊姓男子21日上午8時從北市忠孝復興某KTV搭小黃回家，一路嫌司機開車慢，不僅叫司機開快一點，還一邊用手和頭狂敲車窗。

警方表示，莊男甚至還從後座揮拳敲打駕駛的後腦勺，最後還拿出瑞士刀威嚇，嚇得司機停路邊棄車保命並報警。莊男竟鑽進駕駛座，將車開回新莊住處。

頭前派出所所長陳昱文今天接受媒體聯訪時表示，警方獲報立即組成專案小組，擴大調閱監視器影像，短短45分鐘內就查緝莊男到案，莊男雖供稱酒醉後斷片，沒有印象，詢後警方依傷害、強盜等罪嫌，將莊男移送檢方偵辦。