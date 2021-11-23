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蔡總統提治安三項關切重點 高市警立逮「撞車詐保王」

聯合報 / 記者林保光／即時報導

國內連發生街頭等暴力事故，昨天蔡英文總統在臉書一提出治安「三項關切重點」，高雄市警局立即動員拘捕王姓男子為首的暴力討債集團，查出曾被稱為「撞車詐保王」的王姓男子，涉嫌以暴力逼迫貸款人辦信貸或虛設公司向銀行貸款，依違反組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦，並提報為治平對象。

據了解，王姓男子（31歲）在高雄市建國一路與大順三路附近設租車公司，對名貴轎車保高額險停在路邊，再以低價購入權利車高速撞這些名貴車，向保險公司詐領保險，2019年12月，便安排BMW轎車，在墾丁衝撞停在路旁的5輛名貴轎車，獲得高額理賠，才被稱為「撞車詐保王」，去年被捕後，案仍由法院審理中。

高雄市警方查辦王姓男子詐保中，發現王的旗下有多名公司員工或貸款人，先是向該集團借款後，因無法還款，被王涉嫌率人押到辦公室毆打，逼迫向銀行辦信用卡或小額貸款，供王使用，或要求成為員工以後，名義遭王利用來虛設公司，再向銀行貸款或申辦信用卡，仍由王使用，貸款人無法還銀行貸款而信用破產。

高雄市警方蒐證多月，趁蔡英文總統昨天提出治安「三項關切重點」，立即赴王在高雄市三民區據點，以及台南區北區開元路王的住處等處，拘捕王姓男子和另5名旗下男女，查扣涉案用行動電話、信用卡、電腦及毒品咖啡包，今天將全案移送法辦。

警方在「撞車詐保王」王姓男子住處搜出涉案用的手機、信用卡。記者林保光／攝影
警方在「撞車詐保王」王姓男子住處搜出涉案用的手機、信用卡。記者林保光／攝影
「撞車詐保王」王姓男子（左）去年便曾被高雄警方逮捕。圖／資料照片，警方提供
「撞車詐保王」王姓男子（左）去年便曾被高雄警方逮捕。圖／資料照片，警方提供

蔡英文 毒品

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