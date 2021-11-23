影／新北醉男嫌運將開車慢 持刀恐嚇劫車自己開

借酒裝瘋！新北市新莊區一名28歲莊姓男子，昨天上午喝得酩酊大醉，從北市搭乘計程車準備返家休息。孰料，莊男認為林姓運將開車太慢，一路爆粗口要其開快。運將一句好意提點「安全送回家才重要」，惹怒莊男從後朝林姓運將頭部揮拳，甚至掏出瑞士刀恐嚇，導致林姓運將懼怕逃出車外。孰料，莊男竟劫車一路開返回家。事後警方循線於45分鐘內，將莊男逮捕到案。偵詢時莊男辯稱「全不記得」警詢後依公共危險、傷害、毀損、強盜、詐欺等罪嫌移送法辦。

據了解，劫車的28歲莊姓男子，前晚與友相約於台北市忠孝路與復興路口的一家連鎖KTV喝酒歡唱。昨天早上8時許，他喝得全身酒氣，搖搖晃晃在路口攔搭一輛由林姓運將（34歲）所駕駛計程車，準備返回新北市新莊去住處。怎料，莊男一上車就醉語指使林姓運將「開快一點，我要回去新莊某xx路」

林姓運將知悉，莊男醉語不予理會，按著平常車速行駛。怎料，莊男見林姓駕駛車速太慢，竟沿路對林姓運將飆罵穢語，直到車開至新莊區新北大道及思源路口，莊男怒飆「衝快點」「開快一點啦」還用手和頭狂敲後座車窗。莊男突來舉動讓林姓運將覺得危險，趕緊將車臨停路邊說「司機不能交通違規！」。

這一句讓莊男火大，又見林姓運將把車停在路旁，當場爆氣揮拳朝林姓運將頭部擊去，隨後還掏出一把瑞士刀，架在林姓運將脖子前。林姓運將身心懼怕說了句「等一下啦」，趕緊打開車門衝出車外，並向路過民眾求助報警。

莊男見林姓運將衝離駕駛座，竟堂而皇之從後座鑽坐至駕駛座上，隨即踩下油門劫車，一路開回住處。案經轄區警獲報以車追人，於案發45分鐘之後，在新北大道四段某社區大樓外面發現遭劫計程車，並於社區內逮捕將正在睡覺的莊姓男子，一併帶回偵辦，先施予酒測值0.66毫克。偵詢時，莊男裝傻辯稱「我什麼都不知道？」「我又沒怎樣？」由於莊男劫車是事實、又酒駕開車、沒付車資，警詢後依公共危險、傷害、毀損、強盜、詐欺等罪嫌送辦。 莊男坐上駕駛座劫車離開。記者曾伯愷／翻攝 莊男掏出瑞士刀架在林姓運將脖子上。記者曾伯愷／翻攝 莊姓男子酒後持刀劫車，警詢後依公共危險、傷害、毀損、強盜、詐欺等罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝 莊男犯案所用的瑞士刀。記者曾伯愷／翻攝 林姓運將被莊男架刀，嚇得衝出車外。記者曾伯愷／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康