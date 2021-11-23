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影／富商送來愛的禮物 保七警急擋癡情女匯款

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中林姓女子(40歲)日前興沖沖的跑到銀行，向行員表示自己買了水晶洞，但卡在海關，要匯款81萬多元稅金才能領回，行員驚覺有異，便請保七總隊警員協助，警方了解狀況後，確認這是樁詐騙案件，成功阻止林女匯款，更藉此逮捕到涉及此案的柯姓車手(約60歲)，遭依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

台中林姓女子於19日11時前往台銀豐原分行，她向行員表示自己買了水晶洞，要轉匯81萬8754元的稅金海關才能放行，銀行張姓襄理驚覺有異，便請派駐的保七總隊警員上前協助；警員林合成、杜振吉、張勝源到場了解後，認出這是常見詐騙手法，極力勸阻林女千萬不能匯款，但林表示不可能，堅稱這錢就是為了買水晶洞的；警方為了要取信林女，特別查證她要匯款過去的台銀南都分行帳戶，幾乎是錢一進去，就馬上被領走，相當有可能是詐騙用帳戶，十分可疑。

見此狀況，林女才終於卸下心防向警方表示，自己現在單身，1個多月前透過網路認識一名網友，聲稱自己是國外富商，平時聊天問候下，認為自己遇到了真愛，對方表示相當珍惜這段感情，所以寄送一份內裝有百萬元美金及水晶洞的包裹當作見面禮，但因故卡在海關，需要繳納81萬多元新台幣的稅金才能放行，但身上沒有這麼多現金，甚至將房子做抵押貸款，才湊出這些錢要匯款，怎料竟是詐騙集團的手法。

在安撫林女之後，保七警員借用她的身分，向對方表示已經匯款至台銀南都分行的帳戶，並隨即聯繫該轄區的台南第二警分局民權所警員前往埋伏，果不其然，擔任車手的柯姓犯嫌在當日下午13時便前往銀行要領款，當場遭警方逮捕，全案由該轄區分局依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

經查，發現詐騙集團先在網路上盜取照片，創立假帳號，一邊假扮富商，對被害人施行甜言蜜語，取得被害人信任後，再表示要寄送的高價禮物，因卡在海關，需要匯款稅金，再同時假扮貨運公司，分飾兩角詐騙被害人，全案檢警仍在擴大偵辦中。

保七總隊呼籲，近來「假扮富商送高價禮物」的詐騙手法時常出現，進而騙取民眾匯款，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。

台中林姓女子日前前往台銀豐原分行，她向行員表示自己買了水晶洞，要轉匯81萬8754元的稅金海關才能放行，保七警員了解後，認定這是一起詐騙案件，極力勸阻林女千萬不能匯款。記者劉柏均／翻攝
台中林姓女子日前前往台銀豐原分行，她向行員表示自己買了水晶洞，要轉匯81萬8754元的稅金海關才能放行，保七警員了解後，認定這是一起詐騙案件，極力勸阻林女千萬不能匯款。記者劉柏均／翻攝
台中林姓女子日前前往台銀豐原分行，她向行員表示自己買了水晶洞，要轉匯81萬8754元的稅金海關才能放行，保七警員了解後，認定這是一起詐騙案件，極力勸阻林女千萬不能匯款。記者劉柏均／翻攝
台中林姓女子日前前往台銀豐原分行，她向行員表示自己買了水晶洞，要轉匯81萬8754元的稅金海關才能放行，保七警員了解後，認定這是一起詐騙案件，極力勸阻林女千萬不能匯款。記者劉柏均／翻攝
保七警員透過林女手機，告知詐騙集團已匯款，並通報台南第二警分局警員到銀行留意，果然逮到了擔任車手的柯姓犯嫌，全案依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦中。記者劉柏均／翻攝
保七警員透過林女手機，告知詐騙集團已匯款，並通報台南第二警分局警員到銀行留意，果然逮到了擔任車手的柯姓犯嫌，全案依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦中。記者劉柏均／翻攝
林女向警方表示，自己1個多月前透過網路認識一名網友，聲稱自己是國外富商寄送一份內裝有百萬美金及水晶洞包裹當作見面禮，但須繳納81萬多元新台幣的稅金才能放行，並交代千萬不能跟任何人提起這件事。記者劉柏均／翻攝
林女向警方表示，自己1個多月前透過網路認識一名網友，聲稱自己是國外富商寄送一份內裝有百萬美金及水晶洞包裹當作見面禮，但須繳納81萬多元新台幣的稅金才能放行，並交代千萬不能跟任何人提起這件事。記者劉柏均／翻攝
詐騙集團先在網路上盜取照片，創立假帳號，一邊假扮富商，一邊假扮貨運公司，表示要寄送的高價禮物，需要匯款高額稅金海關才能放行，分飾兩角詐騙被害人，全案檢警仍在擴大偵辦中。記者劉柏均／翻攝
詐騙集團先在網路上盜取照片，創立假帳號，一邊假扮富商，一邊假扮貨運公司，表示要寄送的高價禮物，需要匯款高額稅金海關才能放行，分飾兩角詐騙被害人，全案檢警仍在擴大偵辦中。記者劉柏均／翻攝

詐騙集團 海關

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