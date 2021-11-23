影／富商送來愛的禮物 保七警急擋癡情女匯款

台中林姓女子(40歲)日前興沖沖的跑到銀行，向行員表示自己買了水晶洞，但卡在海關，要匯款81萬多元稅金才能領回，行員驚覺有異，便請保七總隊警員協助，警方了解狀況後，確認這是樁詐騙案件，成功阻止林女匯款，更藉此逮捕到涉及此案的柯姓車手(約60歲)，遭依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

台中林姓女子於19日11時前往台銀豐原分行，她向行員表示自己買了水晶洞，要轉匯81萬8754元的稅金海關才能放行，銀行張姓襄理驚覺有異，便請派駐的保七總隊警員上前協助；警員林合成、杜振吉、張勝源到場了解後，認出這是常見詐騙手法，極力勸阻林女千萬不能匯款，但林表示不可能，堅稱這錢就是為了買水晶洞的；警方為了要取信林女，特別查證她要匯款過去的台銀南都分行帳戶，幾乎是錢一進去，就馬上被領走，相當有可能是詐騙用帳戶，十分可疑。

見此狀況，林女才終於卸下心防向警方表示，自己現在單身，1個多月前透過網路認識一名網友，聲稱自己是國外富商，平時聊天問候下，認為自己遇到了真愛，對方表示相當珍惜這段感情，所以寄送一份內裝有百萬元美金及水晶洞的包裹當作見面禮，但因故卡在海關，需要繳納81萬多元新台幣的稅金才能放行，但身上沒有這麼多現金，甚至將房子做抵押貸款，才湊出這些錢要匯款，怎料竟是詐騙集團的手法。

在安撫林女之後，保七警員借用她的身分，向對方表示已經匯款至台銀南都分行的帳戶，並隨即聯繫該轄區的台南第二警分局民權所警員前往埋伏，果不其然，擔任車手的柯姓犯嫌在當日下午13時便前往銀行要領款，當場遭警方逮捕，全案由該轄區分局依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

經查，發現詐騙集團先在網路上盜取照片，創立假帳號，一邊假扮富商，對被害人施行甜言蜜語，取得被害人信任後，再表示要寄送的高價禮物，因卡在海關，需要匯款稅金，再同時假扮貨運公司，分飾兩角詐騙被害人，全案檢警仍在擴大偵辦中。