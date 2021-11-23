考前重點存iPhone卻弄丟 警憑經驗找回讓女大生破涕為笑
大學期中考將屆，高雄鄧姓女大生將考試資料存在iPhone手機，卻在19日買完早餐後丟失手機，她擔心考試受影響，著急求助鄰近的鹽埕分局五福四路派出所，後來警方協助調閱監視器，確認手機未遭竊，最後在鄧女步行的路途，找到丟失手機，讓她順利前往學校應試。
20歲的鄧姓女大生，為了準備期中考試，將考試科目的重點存在手機，希望趁考前加以複習，沒想到買完早餐後，手機卻無故丟失，由於考試將近，先利用平板定位手機位置，雖然顯示在早餐店附近，卻已被關機，懷疑昂貴手機遭竊。
沒多久心急鄧女跑到派出所求助，值班警員顏禎志先是安撫鄧女，讓她回想最後使用手機的時間、地點，以及從住家到早餐店的路線，顏員也協助到早餐店調閱監視器，經過比對確認她沒跟其他人接觸，判斷手機應為遭竊。
警方表示，後來顏禎志依經驗法則，到鄧女機車附近查看，果然發現一副淡藍色手機殼，隨後在機殼旁找到遺失手機，鄧女才破涕為笑，順利繼續應戰期中考。
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