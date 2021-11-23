快訊

又見超商店員有人身安危！69歲男酒醉不實名制作勢攻擊

光啟高中儲藏室竟成「挖礦場」 半年24小時猛挖以太幣

考前重點存iPhone卻弄丟 警憑經驗找回讓女大生破涕為笑

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

大學期中考將屆，高雄鄧姓女大生將考試資料存在iPhone手機，卻在19日買完早餐後丟失手機，她擔心考試受影響，著急求助鄰近的鹽埕分局五福四路派出所，後來警方協助調閱監視器，確認手機未遭竊，最後在鄧女步行的路途，找到丟失手機，讓她順利前往學校應試。

20歲的鄧姓女大生，為了準備期中考試，將考試科目的重點存在手機，希望趁考前加以複習，沒想到買完早餐後，手機卻無故丟失，由於考試將近，先利用平板定位手機位置，雖然顯示在早餐店附近，卻已被關機，懷疑昂貴手機遭竊。

沒多久心急鄧女跑到派出所求助，值班警員顏禎志先是安撫鄧女，讓她回想最後使用手機的時間、地點，以及從住家到早餐店的路線，顏員也協助到早餐店調閱監視器，經過比對確認她沒跟其他人接觸，判斷手機應為遭竊。

警方表示，後來顏禎志依經驗法則，到鄧女機車附近查看，果然發現一副淡藍色手機殼，隨後在機殼旁找到遺失手機，鄧女才破涕為笑，順利繼續應戰期中考。

鹽埕分局五福四路派出所員警顏禎志，順利協助鄧姓女大生找回手機。圖/讀者提供
鹽埕分局五福四路派出所員警顏禎志，順利協助鄧姓女大生找回手機。圖/讀者提供

iPhone 大學生

延伸閱讀

女大生堅持存股4年買「2檔股票」 見報酬網喊：狂虐當沖仔

中警用「無線電」找天兵運將 成功替女大生尋回行李

G奶女大生緊身衣撐爆 腳卡欄杆影片吸引340萬人圍觀

女大生飲酒醉倒...男大生掀衣偷看10秒還摸胸 需賠18萬

相關新聞

高房價怎麼辦？歐洲這個方法會是無殼蝸牛的春天嗎？

只是單純撥出居住空間安置弱勢者，並不完全符合共融旨意。就算是領取租金補貼的經濟弱勢，或被冠上社會弱勢，只要身為合作住宅的成員，就同等擁有一人一票、履行民主治理、維護集體共識的義務，一樣是承擔共同管理，扛起民主責任的行動者，既非權力弱勢，也不是置身事外的福利受眾，或被冷落在一旁的局外人，所以勿將合作住宅簡化解讀成慈善福利；同理，只想掏錢買空間，無意提撥時間精力參與共同治理的「純消費者」，也不適合這種形式，煩請出門右轉找家良心建商。

蔡總統提治安三項關切重點 高市警立逮「撞車詐保王」

國內連發生街頭等暴力事故，昨天蔡英文總統在臉書一提出治安「三項關切重點」，高雄市警局立即動員拘捕王姓男子為首的暴力討債集...

影／新北醉男嫌運將開車慢 持刀恐嚇劫車自己開

借酒裝瘋！新北市新莊區一名28歲莊姓男子，昨天上午喝得酩酊大醉，從北市搭乘計程車準備返家休息。孰料，莊男認為林姓運將開車...

嘉義縣貨櫃曳引車轉彎「落輪」失控 貨櫃翻覆橫躺路中

嘉義縣梁姓駕駛今天上午駕駛貨櫃曳引車，沿嘉77鄉道往南直行，行駛至民雄鄉大排嘉77線附近、052669號燈桿處轉彎時，曳...

影／富商送來愛的禮物 保七警急擋癡情女匯款

台中林姓女子(40歲)日前興沖沖的跑到銀行，向行員表示自己買了水晶洞，但卡在海關，要匯款81萬多元稅金才能領回，行員驚覺...

考前重點存iPhone卻弄丟 警憑經驗找回讓女大生破涕為笑

大學期中考將屆，高雄鄧姓女大生將考試資料存在iPhone手機，卻在19日買完早餐後丟失手機，她擔心考試受影響，著急求助鄰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。