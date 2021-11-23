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欣興電子助工業防災 捐贈桃園消防勤務車和化災裝備

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

IC電路大廠欣興電子立足桃園市30載，近年在楊梅地區擴廠，為感念消防人員辛勞及協助，今天捐贈消防勤務車、消防衣褲、化災沖洗液予消防局，盼實現企業社會責任；消防局指出，針對欣興山鶯廠去年10月、今年2月兩度失火，業者均有依法規辦理檢修與訓練。

桃園市消防局指出，欣興電子為實現企業社會責任、感念消防人員辛勞及協助，捐贈消防勤務車1輛、消防衣褲及敵腐靈、六氟靈等化災沖洗液，供火災預防科及搶救科使用；消防局表示，勤務車可供災害預防、宣導及為民服務，也能用於救災及裝備運送等後勤支援，化災處理裝備則能保護同仁執行化學物質洩漏勤務的防護及緊急處理。

市長鄭文燦代表受贈指出，欣興是30年在地企業，近年在楊梅設新廠，盼落地成功十分感謝欣興捐贈車輛與裝備回饋社會；由於桃園多產業聚落，也希望將來除了自主防災、演練與消防安檢外，消防局也持續選訓消防員參加相關訓練，提高工業防災能量。

欣興電子執行總經理李嘉彬表示，欣興立足桃園多年，是公司發展重心，在楊梅、龜山都有廠區，今年營業額可望突破1000億，最近正好得知消防局有勤務車需求，藉捐贈表達對市府團隊的感謝。

欣興電子山鶯S1廠區去年10月28日發生空調機房起火，今年2月4日又因切割管線火花導致火災，消防人員花費4小時才撲滅。消防局指出，業者依消防法規定，每年均有辦理消防安全設備檢修申報，亦依法規要求，每半年辦理4小時自衛消防編組訓練，都提報消防局備查。

欣興電子捐贈消防勤務車1輛、消防衣褲及敵腐靈、六氟靈等化災沖洗液。記者楊湛華／攝影
欣興電子捐贈消防勤務車1輛、消防衣褲及敵腐靈、六氟靈等化災沖洗液。記者楊湛華／攝影
欣興電子捐贈消防勤務車1輛、消防衣褲及敵腐靈、六氟靈等化災沖洗液。記者楊湛華／攝影
欣興電子捐贈消防勤務車1輛、消防衣褲及敵腐靈、六氟靈等化災沖洗液。記者楊湛華／攝影

火災 消防員

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