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派出所副所長會修車 里辦車山區拋錨 一通電話靠他救援

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市大溪警分局昨天下午接獲復興區公所華陵里辦公處職員電話，表示訪視部落的回程途中，於哈嘎灣產業道路入口，因汽車儀表板顯示水箱溫度突然升高、熄火冒煙，請求警方協助，當知道副所長高義光要來救援就放心了，因為高義光在地方不只是警察，還會捕蛇和參與山難救護，也是小有名氣的道路救援高手。

光華派出所警員兼副所長高義光接獲報案，立即趕往救援，只見汽車引擎還冒出煙霧。高義光長時間在原鄉服務，學會簡單的車輛維修技術，檢查車輛後，發現底盤冷排管線路脫落，水箱水位急速下降，水箱溫度才會瞬間升高。

高義光於是將管路接上並拴緊螺絲，再用自來水灌入水箱降低溫度，不久，水箱溫度回復正常後，車輛很快恢復能夠行駛的狀態，里辦公處職員沒想到警察不只是治安的保母，高義光居然還會修車；高副所長謙虛回話說「是你運氣好，訪視關心鄰里好心有好報」，不然如果是水箱破了，他也沒辦法馬上找到替換的水箱和工具。

簡單的汽車修護難不倒高義光副所長。記者鄭國樑／翻攝
簡單的汽車修護難不倒高義光副所長。記者鄭國樑／翻攝

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