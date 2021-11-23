派出所副所長會修車 里辦車山區拋錨 一通電話靠他救援

桃園市大溪警分局昨天下午接獲復興區公所華陵里辦公處職員電話，表示訪視部落的回程途中，於哈嘎灣產業道路入口，因汽車儀表板顯示水箱溫度突然升高、熄火冒煙，請求警方協助，當知道副所長高義光要來救援就放心了，因為高義光在地方不只是警察，還會捕蛇和參與山難救護，也是小有名氣的道路救援高手。

光華派出所警員兼副所長高義光接獲報案，立即趕往救援，只見汽車引擎還冒出煙霧。高義光長時間在原鄉服務，學會簡單的車輛維修技術，檢查車輛後，發現底盤冷排管線路脫落，水箱水位急速下降，水箱溫度才會瞬間升高。