快訊

又見超商店員有人身安危！69歲男酒醉不實名制作勢攻擊

光啟高中儲藏室竟成「挖礦場」 半年24小時猛挖以太幣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陪酒女酒醉找友來載 壽星不爽「球棒隊」出動砸車教訓

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

蔡姓男子等5人去年4月24日深夜，在高雄市某酒店飲酒為楊姓友人慶生，期間邀約藍姓女子到場陪酒。楊等6人隔天3時返回台南市在蔡的商行續攤，藍女不勝酒力欲先行離去，打電話通知2友人前來載人，楊等人憤而分持球棒、掃把等毆打其友人，敲砸轎車玻璃及車身，將藍女等3人帶入商行且拉下鐵門限制其自由，直至警方到場才脫困，楊等5人被判7月、另1人則通緝中。

檢警調查，楊、蔡、蘇、吳、陳及孫姓男子等6人返回台南市麻豆區，蔡所設開設商行續攤，不久藍女因已不勝酒力欲先行離去，撥打電話通知陳姓友人前來載人，4月25日5時，陳搭乘黃姓友人轎車抵達商行附近道路旁，即通知藍女可外出搭車。

未料，楊等6人見藍女欲先行離開而心生不滿，緊隨她外出，見到其友人到場，隨即聚集在停車處，分別徒手或持球棒、掃把、畚斗、三角錐、石頭等物毆打2人，並敲砸轎車玻璃、車身。

楊等6人以入內溝通談判為由，，再將藍女等3人強行帶返商行內，並拉下該處鐵門限制行動，再繼續責問、毆打其友人，約半小時至1小時，因警接獲通報前往商行查訪，楊等人虛應故事，待員警離開後，才將藍女3人釋放離去。

台南地院合議庭審理時，楊等5人審理時均坦承不諱，並與藍女等3人達成和解。蔡表示，藍女等3人進入商行，討論為何要提早載走藍女一事。楊則說，對方是自願進入。

合議庭認為，楊等人相對藍女3人，在人數上占有優勢，再參以監視器影像翻拍照片，藍女等人是由楊等人拉扯、包圍帶往商行，且楊等人旋即拉下鐵門，且陳、黃也證述在屋內繼續遭對方人馬責問、毆打，顯然是迫於無奈而進入商行內談判，且過程中無法選擇自行離去，待警方據報到場後，才得以脫困離開，人身自由確實受到限制無疑

台南地院認楊、蔡、蘇、吳、陳共同犯意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪，各處6月徒刑，又共同犯剝奪他人行動自由罪，各處2月徒刑，均應執行7月徒刑，可易科罰金，同案另名孫姓男子則通緝中。

台南地院認楊、蔡、蘇、吳、陳共同犯意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪，又共同犯剝奪他人行動自由罪，均應執行7月徒刑。圖／本報資料照
台南地院認楊、蔡、蘇、吳、陳共同犯意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪，又共同犯剝奪他人行動自由罪，均應執行7月徒刑。圖／本報資料照

台南

延伸閱讀

澎湖也見「棒球隊」事件 近日兩起砸車犯案引人驚

街頭球棒暴力歪風 澎湖驚傳砸車逞凶揮舞威脅

日本2男疑酒醉跳大阪道頓堀川 1溺斃1自行上岸

影／周玉蒄爆料他酒醉隨地小便 張禹宣控告周涉嫌誹謗

相關新聞

高房價怎麼辦？歐洲這個方法會是無殼蝸牛的春天嗎？

只是單純撥出居住空間安置弱勢者，並不完全符合共融旨意。就算是領取租金補貼的經濟弱勢，或被冠上社會弱勢，只要身為合作住宅的成員，就同等擁有一人一票、履行民主治理、維護集體共識的義務，一樣是承擔共同管理，扛起民主責任的行動者，既非權力弱勢，也不是置身事外的福利受眾，或被冷落在一旁的局外人，所以勿將合作住宅簡化解讀成慈善福利；同理，只想掏錢買空間，無意提撥時間精力參與共同治理的「純消費者」，也不適合這種形式，煩請出門右轉找家良心建商。

蔡總統提治安三項關切重點 高市警立逮「撞車詐保王」

國內連發生街頭等暴力事故，昨天蔡英文總統在臉書一提出治安「三項關切重點」，高雄市警局立即動員拘捕王姓男子為首的暴力討債集...

影／新北醉男嫌運將開車慢 持刀恐嚇劫車自己開

借酒裝瘋！新北市新莊區一名28歲莊姓男子，昨天上午喝得酩酊大醉，從北市搭乘計程車準備返家休息。孰料，莊男認為林姓運將開車...

嘉義縣貨櫃曳引車轉彎「落輪」失控 貨櫃翻覆橫躺路中

嘉義縣梁姓駕駛今天上午駕駛貨櫃曳引車，沿嘉77鄉道往南直行，行駛至民雄鄉大排嘉77線附近、052669號燈桿處轉彎時，曳...

影／富商送來愛的禮物 保七警急擋癡情女匯款

台中林姓女子(40歲)日前興沖沖的跑到銀行，向行員表示自己買了水晶洞，但卡在海關，要匯款81萬多元稅金才能領回，行員驚覺...

考前重點存iPhone卻弄丟 警憑經驗找回讓女大生破涕為笑

大學期中考將屆，高雄鄧姓女大生將考試資料存在iPhone手機，卻在19日買完早餐後丟失手機，她擔心考試受影響，著急求助鄰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。