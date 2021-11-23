陪酒女酒醉找友來載 壽星不爽「球棒隊」出動砸車教訓

蔡姓男子等5人去年4月24日深夜，在高雄市某酒店飲酒為楊姓友人慶生，期間邀約藍姓女子到場陪酒。楊等6人隔天3時返回台南市在蔡的商行續攤，藍女不勝酒力欲先行離去，打電話通知2友人前來載人，楊等人憤而分持球棒、掃把等毆打其友人，敲砸轎車玻璃及車身，將藍女等3人帶入商行且拉下鐵門限制其自由，直至警方到場才脫困，楊等5人被判7月、另1人則通緝中。

檢警調查，楊、蔡、蘇、吳、陳及孫姓男子等6人返回台南市麻豆區，蔡所設開設商行續攤，不久藍女因已不勝酒力欲先行離去，撥打電話通知陳姓友人前來載人，4月25日5時，陳搭乘黃姓友人轎車抵達商行附近道路旁，即通知藍女可外出搭車。

未料，楊等6人見藍女欲先行離開而心生不滿，緊隨她外出，見到其友人到場，隨即聚集在停車處，分別徒手或持球棒、掃把、畚斗、三角錐、石頭等物毆打2人，並敲砸轎車玻璃、車身。

楊等6人以入內溝通談判為由，，再將藍女等3人強行帶返商行內，並拉下該處鐵門限制行動，再繼續責問、毆打其友人，約半小時至1小時，因警接獲通報前往商行查訪，楊等人虛應故事，待員警離開後，才將藍女3人釋放離去。

台南地院合議庭審理時，楊等5人審理時均坦承不諱，並與藍女等3人達成和解。蔡表示，藍女等3人進入商行，討論為何要提早載走藍女一事。楊則說，對方是自願進入。

合議庭認為，楊等人相對藍女3人，在人數上占有優勢，再參以監視器影像翻拍照片，藍女等人是由楊等人拉扯、包圍帶往商行，且楊等人旋即拉下鐵門，且陳、黃也證述在屋內繼續遭對方人馬責問、毆打，顯然是迫於無奈而進入商行內談判，且過程中無法選擇自行離去，待警方據報到場後，才得以脫困離開，人身自由確實受到限制無疑